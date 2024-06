A Zirci Folk programjai keretében délelőttönként oktatóprogramot tartanak határainkon túli, testvérvárosi és megyebeli néptánccsoportoknak. A délutáni nyitott családi programok közönsége a közös daltanulások, a hangszerbemutatók, a múzeumpedagógiai programok, az előadások mellett betekintést nyer a térségre jellemző mesterségek és a bakonyi gasztronómia rejtelmeibe. Megemlékeznek a zirci intézmények méltán tisztelt névadóiról. A 98 éve született Békefi Antal és Pesovár Ernő még kiadatlan gyűjteményi anyagából táplálkozó neves népzenészek, népdalénekesek, néptánc-pedagógusok örökítik tovább a néprajzkutatók munkásságát. A 205 éve Zircen született Reguly Antalnak most a helytörténet terén végzett úttörő munkásságát, palóc kutatásait mutatják be. Az estéket a Kárpát-medence sokszínűségét is érzékeltető népi színjátszással, táncházzal és koncerttel zárják. Péntek este retró utcabál lesz ismert és kedvelt zirci zenészek közreműködésével.

Megint néptánccsoportokat lát vendégül Zirc. Fotónk korábban a derceni csoportról, a zirci közös népdaltanulásról készült

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Az első nap programja – július 5., péntek

Bakonyi polgári táncokat tanít a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola „F” tornaterében 9 és 12 óra között Szabó Csaba néptáncpedagógus, a Népművészet Ifjú Mestere, Dékmárné Forgács Zsuzsanna Hadnagy László-díjas néptáncpedagógus. Zenél Császárné Borzavári Róza és zenekara.

A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban 14 és 19 óra között a kézműves műhelyekben várják az érdeklődőket foglalkozások.

Sziráki Zsófia magyar–finnugor szakos tanár emlékezik Reguly Antalra 14 órakor, majd koszorúzás lesz Reguly Rákóczi téri szobránál.

A Bakony és a Balaton-felvidék pásztortársadalmának hagyományai címmel tart előadást archív felvételeket levetítve Szabó Csaba néptáncpedagógus, a Népművészet Ifjú Mestere 16 órától.

Egy nótaest Békefi Tóni bácsival címmel énektanulás lesz Császárné Borzavári Rózával 17 órától.

A Sárkányölő Sebestyén című mesejátékot adja elő a KL Színház 18 órától.

A Bakony és a Kárpát-medence néptáncosai lépnek a színpadra 19 órától és táncházat tartanak Barót Város Néptáncegyüttese, kárpátaljai tánccsoport, az olaszfalui Őszikék Néptáncegyüttes és a Bakonynánai Néptáncegyüttes közreműködésével. Majd az utcabálon szórakozhatunk együtt, ahol többen is szolgáltatnak zenét (Dávid, Pilka Sándor, Apukámék Party Team – Rudi & Zoli, Jaca & Csabika).