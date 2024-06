Varga Andrea, az ajkai múzeumi intézmények vezetője köszöntőjében elmondta, hogy az első ízben szervezett program célja felhívni a figyelmet és népszerűsíteni a város egyedi értékeit.

Katona Szandra igazságügyi műtárgyszakértő felhívta az érdeklődők figyelmét a város azon köztéri szobraira is, amelyek mellett nap mint nap elmehetnek a gyalogosok. – A város történetébe beleásva magam nagyon sok érdekességre bukkantam. Ajkán szinte minden közterületen találunk egy szobrot, ne menjünk el mellettük. A várost és környezetét a szokásostól eltérő módon, száz évvel ezelőttre visszarepítő szemüvegen át kell néznünk ehhez. Az 1900-as évek elejére visszagondolva csodákat láthatunk. A múzeum Molnár Gábor-szobájában a Dél-Amerikát többször megjárt utazó életébe pillanthatunk be. De belegondoltunk-e, hogy a szegény családban élő gyermek miként jutott el oda? Egy budapesti szállodában dolgozva vette meg első fegyverét, és a Természettudományi Múzeum felhívására jelentkezve utazhatott olyan távolra rovarokat, kultikus tárgyakat gyűjteni. Meglepő módon élő állatokat, kígyót, cincért hozott haza, utóbbiból kettőt ajándékként édesanyjának, továbbiakat pedig Amerikába értékesített. A rovarokat ma is láthatjuk a Természettudományi Múzeumban. A kígyóbőr akkor természettudományi műkincs volt, abból kézműves táskát vagy más tárgyat készítettek – magyarázta az előadó, miközben bemutatott egzotikus alapanyagokból, például krokodilbőrből készült, akkoriban drágán értékesíthető táskát, tatuból készült, ma már antik retikült és az a kígyóbőrt is, amelyet az utazó egykor magával hozott. Érdekességként említette például, hogy Szász Endrével is barátságot kötve együtt utaztak, a Góbi sivatagba pedig már vakon jutott ki Molnár. Katona Szandra bemutatott egy vízilóagyarból készített apró szobrot és egy indián törzsnél beszerzett zsugorított emberi fejet is. A múzeum különleges talizmánként kezelt műtárgya készítése során a legyőzött törzsfőnök fejéből a csontokat kiszedve, a bőrt kifőzve tartósították a hajas fejbőrt.