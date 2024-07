Ahogy illik, először a „házigazda”, Czeglédy Ákos polgármester üdvözölte a kiállítókat és a megnyitó közönségét, majd egy másik múzsa képviselője, Udvari Csenge kapta meg a mikrofont, s szavalta, énekelte saját gitárkísérettel Hatos Fanni szabadversét, amely lényegében egy Paloznakhoz szóló vallomás.

Baky Péter, Udvari Csenge, Boda Balázs Gábor, Kulcsár Ágnes

Fotó: Őrsi Ágnes/Napló

A megnyitó harmadik megszólalója volt Kulcsár Ágnes céhmester, aki arról beszélt, hogy hat-hét éven át három-három kiállítást rendezhettek, idén viszont minden próbálkozásukat siker koronázta, lám a legutóbbi kamarakiállítás után Paloznakra is visszatérhettek egy csoportos kiállítással, amely a Balaton másképp címet viseli. Azért másképp, mert ezúttal nem szokványos tájképet, egyéni megközelítést vártak a kiírók. A Balaton egyébként minden pillanatban más, a tavat mint témakört választó művész is hiába festi látszólag mindig ugyanazt, két egyforma képet mégsem tud alkotni. Erre maga a céhmester is példa, aki azt mondja, új képet ritkán fest, viszont a már meglévőket rendre úgy átszabja, hogy a stílus marad ugyan, de senki sem ismerne rá az eredetire. Ugyanaz másként. Mindig ugyanaz a művek beérkezési gyorsasága is. Van, akitől úgy kell kiimádkozni a tényleges együttműködést, bár maga jelentkezett. Így azután a kiállításrendezés kis túlzással még a megnyitó első perceiben is tart, ami természetesen nem kisebbíti az élményt

nézők

Fotó: Őrsi Ágnes/Napló

A tárlatot Baky Péter Munkácsy-díjas festőművész ajánlott az érdeklődők figyelmébe. Hangsúlyozta, hogy a képzőművész-állapot sem könnyű műfaj, de milyen kiváló alkalom együtt lenni magukkal a művekkel; árad belőlük a jól végzett munka öröme, amitől a tárlatlátogatót is a jóllakottság érzése fogja el. Egy közösségbe kerülünk olyan alkotó emberekkel, akik élettere a Balaton, ám mindannyian másként látják, érzik a bennünket körülölelő világot. Érzéseiket képesek kifejezni és azokat másokkal is megosztani. Aki veszi a fáradságot és végigjárja a tárlatot, nem vonhatja ki magát a hatása alól, így vagy úgy, de gazdagítja az élmény, gyakori esetben az alkotó átrántja a másik világba.