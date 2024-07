Július utolsó hétvégéjén a Bakonyi Svábok Kerekasztala programban Lókútra hívták találkozóra a térség sváb falvaiban élőket, az azokból elszármazottakat. A 72 éves Henn Márton például hét évtized után először látogatott el szülőfalujába, Lókútra, ugyanis kétéves korában a családja vissza tudta vásárolni a hidegkúti házat, ahonnan korábban kitelepítették őket. Oda költöztek akkor vissza. Azóta a férfi felnőttként Nagycenkre került, de máig másképp kalimpál a szíve, ha a Bakonyban jár, és manapság is szívesen, gyakorlottan elkészíti a ricsetet, a káposztás húst és a pluncát, a sodrófával nyújtott rétest, fűszeres káposztás töltelékkel. A lókúti találkozó alkalmából összeállított helytörténeti kiállításon megtalálta nagyszülei fényképét és a szülei 1938-as lakodalmában készült fotót. Egy olyan, kis koronára hasonlító pártát is tudott mutatni, amilyet az édesanyja is viselt menyasszonyként. Egy úgynevezett tekercset vagy ringlit szintén, és elmondta, hogy ezt a kerek kis párnácskát tették egykor az asszonyok a fejükre, aztán arra a kosarat. A férfi még emlékezett rá, hogy az úgynevezett tejhaszont, a túrót, a tejfölt így vitték Füredre.

A lókútiak, Tenk Menyhértné, Szalainé Schafhauser Márta és Wittmann Ferencné krumplis pogácsát készített a találkozóra

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A régi parasztházak több eszközét a játszóházban használhatták a gyerekek. A mosás, azaz az Iluska-képző volt népszerű körükben, és kipróbálhatták azt is, egy farúdon hány patkót tudnak megtartani. A kézművessoron pedig többek közt kiderült, hogy kukoricacsőből és -csuhéból nemcsak baba, paripa is lehet.

A szülőfalujába hetven év után visszatért Henn Márton a lókúti találkozón megtalálta szülei 1938-as esküvői fotóját

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A három "kút"-ra végződő nevű falu asszonyai vállalták, hogy a kulturális programok során megéhezetteket jóllakatják. A Hárskúti Hársfa Német Nemzetiségi Egyesület tagjai káposztás sztrapacskát főztek és elmondták, hogy régen maradék füstölt húsokat tettek bele, savanyú káposzta pedig mindig volt otthon hozzá. Édesen is ették egykor, ám ezúttal inkább sváb süteményeket kóstoltunk meg, például forgácsfánkot, kuglófot, káposztás hajtókát, Márton Lászlónénak, Heblinger Józsefnénak, Auerbach Györgynének és Luzsi Ferencnének köszönhetően, akik jóízű történeteket is elmeséltek.