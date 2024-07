Kerpel Péter tagozatvezető kiemelte, ez az új galéria is hozzájárul ahhoz, hogy a város ,,Dunántúl Athénje" jelzője újabb színtéren gazdagodjon. A kiállítás két részből áll, az állandó anyag Ézsiás István munkásságát mutatja be, a változó tárlatelemeket pedig a református gimnázium művészetis diákjainak alkotásaiból válogatják. Az anyaggal igyekeznek átfogó képet adni az iskolában folyó munkáról, vannak festmények, grafikák és kisplasztikák is.

A kiállítás megálmodói és létrehozói kérik az arra járókat, hogy vigyázzanak a galéria anyagára, hogy ez a kezdeményezés is jó hírét vihesse a városnak.

Horváth Andrea