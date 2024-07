Hegedűs Barbara elmondta, az elmúlt évek nagy kihívást jelentettek a Laczkó Dezső Múzeum életében is; ez egy olyan időszak volt, melyben nem tudhattuk, hogy kulturális életünkbe mikor térhetünk vissza. A városnak mint fenntartónak azt is szem előtt kellett tartania, hogy a kulturális szférában milyen módon tudja biztosítani a zavartalan működést. Akkor azt a célt tűzték ki, hogy nem szeretnék a kulturális és közösségi intézményeket bezárni, a folyamatos nyitvatartás mellett döntöttek, ezzel is készülve arra, hogy Európa kulturális fővárosaként magas színvonalon működhessenek.

Péterváry-Szanyi Brigitta igazgató és Hegedűs Barbara alpolgármester a Laczkó Dezső Múzeum sajtótájékoztatóján Fotó: Laczkó Dezső Múzeum

Kiemelte, 2023 Veszprém életében nagy kihívásokat, hatalmas feladatokat hozott, melyeknek az intézmények maximálisan meg tudtak felelni, és nagyon magas színvonalon képviselték Európa kulturális fővárosát. A Laczkó Dezső Múzeum életében számos kimagasló pillanat, esemény, kulturális és szakmai munka volt. Elhangzott, azt tartják kiemelt fontosságúnak, hogy a múzeumot még inkább megnyissák a lakosok, illetve az idelátogatók felé is, és olyan kiállításokkal, programokkal készüljön az intézmény, amely vonzza a fiatalabb korosztálytól kezdve az idősebbeket is. A közelmúltban nyílt állandó kiállításról, az Emlékgépről elmondta, hogy a múzeum életében egy nagyon fontos állomás, amely a következő években, akár évtizedben is meghatározhatja az intézmény működését. Nem titkolta: számára nagyon jó élmény volt, amikor először végigsétált a kiállításon. Hangsúlyozta, fenntartóként a következő években is minden segítséget megadnak ahhoz, hogy a Laczkó Dezső Múzeum attraktív, modern, dinamikus intézmény legyen.

Péterváry-Szanyi Brigitta arról beszélt, július elsejétől kezdődött a második igazgatói ciklusa, amit reményei szerint az építkezés és a továbbfejlődés fog jellemezni. Emlékeztetett, nagyon sok kihívással, váratlan dologgal kellett szembenézniük az elmúlt öt év során. 2019-ben külső pályázóként került a múzeum élére, ennek minden előnyével és hátrányával. Ki kellett alakítaniuk a munkaritmust a kollégákkal, jobban meg kellett ismernie az intézményt, a munkatársakat és a gyűjteményt is. Szerinte ennek az volt előnye, hogy tiszta lappal indulhatott.