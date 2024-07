Így jártam Török Lajosné Katicával. Amikor vállalta, hogy ő vezeti tovább a Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesületet (Venőke), olyan lendülettel kezdett a munkához, hogy azt hittem, egész életében ilyesmivel foglalkozott.

Fotó: Őrsi Ágnes

Nos, nem. Rendkívül színes foglalatosságaiban mindeddig az volt a közös, hogy vezetőként, tanítóként igyekezett a körülötte lévőket az általa helyesnek tartott irányba terelni. Nem tudom, hány év után szántunk egy kis időt a „kiegészítő” ismerkedésre.

A legutóbbi Venőke-rendezvények óta tudom, hogy aktív idejét óvodapedagógusként töltötte. Így kell mondani, mert volt óvó néni, fejlesztő pedagógus, tagintézmény-vezető, óvodavezető-helyettes, közigazgatási szakértő, mellette meg többféle kismesterség oktatója tanfolyamokon, közösségekben. Tanfolyamaira nem jártam, az általa szervezett egyéb rendezvényeken találkoztunk. Amin elcsodálkoztam; a Venőke képzőművészeti kiállításán és a Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klub kiállításán is láttam Katica által készített selyemképeket. Még inkább kedvem lett az alkotó embert megismerni.

– Érettségi után kerültem Veszprémbe. Tanulmányaimat Sopronban végeztem, majd dolgozni kezdtem a mostani Vadvirág óvodában. Közben, mivel szüleim ott éltek, egy időre Debrecenbe szólított vissza bennünket a sors. Ott végeztem el egy kismesterség-tanfolyamot; megtanultunk kosarat fonni, nemezelni, gyöngyözni, bepillanthattunk a bőrdíszművesszakmába. Visszaköltöztünk Veszprémbe, én visszatértem a Vadvirág óvodába, onnan is kerültem nyugdíjba. Tavaly, amikor az óvoda ötvenéves lett, az alkalomra selyemképet festettem, azt adtam ajándékba.

Legalább harminc éve szívügyem az egészséges életmódot megélni; bár nem vagyok vegyésztechnikus, megismerve a házi szappankészítés fortélyait, plusz még két évet szánva az önképzésre, kezdtem el saját receptek alapján is szappant, dezodort, lábápoló, testápoló krémeket készíteni. Ma is én látom el a családot.

A család: Katicát mindenben támogató férje, Lajos, idősebb gyermekük, Balázs, lányuk, Kata és három unoka. A Jutas ABC melletti szalagház egy földszinti termében találkoztunk. Ez Katica külön birodalma, ahogyan a feliraton is olvasható, a Katica – Silk Alkotó Tér. Itt hódol a 2004-ben megismert szerelemnek, a selyemfestésnek. – Akkor lett a Vadvirág tag­óvodája a Waldorf-óvoda. Az ottani óvó nénik a foglalkozások során használták a gyapjút és a selymet. Általuk ismertük meg mi is az anyagot, és a selyemfestést is. Már akkor úgy éreztem, ez a szenvedély egy életre szól. Akárcsak a gyapjú, az igazi hernyóselyem is tiszta, élő anyag, bármit tudunk belőle viselni, kellemes érzés.