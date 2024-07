Az 1977-ben alapított amerikai Toto együttes első lemeze 1978-ban jelent meg, amelyet később számtalan kiváló album követett. Legismertebb dalaik – az Africa, a Hold the Line, a Rosanna, az I’ll Be Over You – a mai napig a rádiós játszások kihagyhatatlan darabjai. A pop, a soul, a funk, a progresszív rock, a hard rock, az R&B, a blues és a jazz elemeit ötvöző muzsikájukkal több mint 40 millió lemezt adtak el világszerte.

Az együttes pályafutásának legnagyobb sikereiből adott válogatást a közönségnek a Veszprém Arénában

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Bár a Toto 2008-ban a feloszlás mellett döntött, 2010-ben újra aktivizálták magukat. Veszprémben az együttes pályafutásának legnagyobb sikereiből adott válogatást a közönségnek. A koncertet a Veszprém Arénában tartották.