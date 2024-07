– Hat-nyolc évig én voltam az impresszárió is. Bejelentkeztem az illető sztár menedzsmentjéhez, és addig jártam a nyakukra, amíg választ nem kaptam. Mert hogyan is kerül Veszprémbe egy ilyen zenei nagyság? Lehet rá esély, ha beleférünk a koncertkörútjába, meg kell, hogy győzze a rendezvény koncepciója, a helyszín, a kiszolgálás, és az sem mellékes, hogy az anyagiakban hogyan tudunk megállapodni. Mára minden területen hozzáértő munkatársaim vannak, a bookingpiacon nagyon jó a híre a fesztiválnak, már nem kell elmagyarázni, mi is az a VeszprémFest. Most is megvan a harmincas listám a jövő évi rendezvényhez. Mégis minden fesztiválnap más, évről évre jönnek az újabb meglepetések. Néha elképesztőek a technikai igények, a szállással, a cateringgel kapcsolatos hiszti – mondja a fesztiváligazgató.

– Nigel Kennedy például egy hévízi szállodában bérelt ötcsillagos lakosztályt, mellé kikötötte, hogy a szállodában és az öltözőben is rendelkezésére álljon egy-egy akusztikus zongora. Én is elgondolkodtam rajta, megéri-e nekünk ez az ember. A koncertje után csak igennel tudtam válaszolni. A flamenco és a latin zene világában dobogós a Gipsy Kings együttes. A roma-spanyol származású művészek szerződésében nagyon fontos rész az ellátás, hogy mit esznek, isznak. Felsorolták azt a harmincféle francia bort, amit a lakosztályban és az öltözőben is látni szeretnének. Gondoltam egy nagyot, és a balatoni borvidékekről ajánlottam borokat. Elfogadták, én meg rájöttem, hogy a fesztiválunk az országmarketing mellett bormarketingcélokat is szolgálhat. Ha egy Tom Jones szintű világsztár szerződési feltétele, hogy milyen pezsgőt találjon az öltözőjében, akkor beszerezzük. Vagy Diana Krall, a legismertebb női jazzelőadó kétszer is fellépett nálunk, először egy vintage zongorát is hozott magával. Azt is kikötötte, hogy az öltözőjét a 20-as évek stílusában kell berendezni. Megoldottuk, az aréna egyik művészöltözőjét alakították át. Örök izgalom, ha repülővel érkezik egy sztár, hogy törlik-e a járatát. Eleinte a reptérre is én mentem értük, mára ehhez a feladathoz is van csapat. Tom Jones például a nyár kellős közepén az este kilenckor kezdődő koncertre úgy akart ideérni, hogy Budapesten este hétkor lépett ki a szállodából. Végül rendőri felvezetést kértünk, és időben kezdődhetett a koncertje.