A rendezvény bázisa a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház volt. Reguly Antalról, Zirc híres szülöttéről, a jeles néprajzkutatóról, nyelvészről is megemlékeztek, hiszen születésének 205. évfordulója majdnem egybeesett a fesztivál időpontjával. Ünnepi gondolatokat a program során műsorvezetőként is jeleskedő Wenczel Zsuzsanna, a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület elnöke mondott, verses előadással közreműködött Ujvári Ivett. Reguly szobrát a városban vendégeskedő, a rendezvényen is fellépő erdélyi és kárpátaljai tánccsoportok koszorúzták meg. A Zirci Folkon néptáncokat, környékbeli népdalokat sajátíthattak el a résztvevők néptáncpedagógusok, népdalénekesek segítségével, a szakmai előadások révén bepillantást lehetett nyerni a palócok világába, továbbá a Bakony és a Balaton-felvidék pásztortársadalmának hagyományaiba. Táncház, aratási felvonulás és mulatság színesítette a programot, a családoknak mesejátékokkal kedveskedtek a szervezők.

Paluch Norbert néptáncpedagógus a lányával párt alkotva rimóci lassú csárdásra tanítja a vállalkozó kedvűeket

Fotó: Kelemen Gábor/Napló

A fesztivál második napján a Zircen és környékén jelenlévő sváb kultúrát is megünnepelték. Műsort adott a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde német nemzetiségi csoportja, a „folkkocsmában” pedig a környékből érkező énekkarok léptek fel. A gasztronómiai program során sváb ételek készültek, melyet nagy fazekakból kínáltak a vendégeknek a helyi nemzetiségi önkormányzat közreműködésével. A magyar népzene ikonikus alakjának számító, Liszt Ferenc-díjas Navratil Andreával is együtt dúdolhatott a közönség, a palóc népdalokhoz kíséretet Császár Dominik és Császárné Borzavári Róza adott. A rendezvényre a „koronát” a Fláre Beás együttes tette fel fergeteges színpadi előadásával. A kísérőprogramok között kézműves és gyógynövényes foglalkozás, konyhai workshop szerepelt, a múzeumban a Regulyversum kiállítást felfedező játék is várta az érdeklődőket.

A rendezvény főszervezője a „Zirc Kultúrájáért” Alapítvány volt, amely pályázati támogatások és sok együttműködő partner segítségével szerzett kulturális élményt a közönségnek két napon keresztül.