A koncert fuvolaszóval indul. A finom felvezetés után Takuya szertartásosan elfoglalja a helyét a dobnál. Belerezdül a levegő, amikor a tradicionális japán ütő, a bachi nekicsapódik a hatalmas hangszernek. Utóbbi természetesen nem adja könnyen magát: Takuyának elképesztő fizikai erőt kell kifejtenie, hogy az óriási hangszer kiadja magából a hozzá méltó mennydörgő hangot. Ez az erő azonban megfontolt, már-már mozgásszínházi, akrobatikus elemekkel már-már könnyednek leplezi magát. Aztán a különböző méretű dobok basszusába a cintányérok, csengettyűk baritonja keveredik. Dobosunk boszorkányos ügyességgel bánik a kisebb-nagyobb ütőkkel. A dobokat olykor valósággal simogatja két kemény fortissimo között. A citerára emlékeztető, tizenhárom húros, pengetős hangszer szinte már sebészi finomságú mozdulatokat igényel. Tűz és víz, isteni felbőszülés és kiengesztelődés. Közben Takuya énekel-kántál, sámánként kiáltozik, a nézőtéren száguld végig, mosolyog, sőt viccelődik.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

De mégis mi ez? Komolyzenei koncert? Különös performansz? Nos, mindkettő, de leginkább az, ami a taiko az ősidőkben volt: az istenek, vagy, ha úgy tetszik, az univerzum féktelen erőinek – amelyeknek megnyilvánulásait Japánban bizony nap mint nap észlelik a földrengések, a tájfunok, a cunamik és egyéb természeti jelenségek formájában – lecsillapításának szertartása. Muszáj jóban lenni a Fentiekkel, akik a feléjük irányuló tiszteletet, az egyébként csodálatos rendjébe simulást bő terméssel, az emberi minőség kiteljesíthetőségével jutalmazzák. Ha valami, Japánban ez nagyon nagy érték. Lényegében erről szól a Tanabata csillagfesztivál is, amelynek keretében sor került a koncertre. A „szakértelemért esdeklés ünnepe” alkalmából a japánok hagyományosan a készségeik fejlesztését célzó kívánságokat írnak az erre a célra készült papírcsíkokra – sokat elmond ez arról, hogy a szigetország miként vált a XX. században rakétasebességgel a világ egyik vezető technológiai és kulturális nagyhatalmává. A japán karmesterek, zongoraművészek, a XII. századi fametszetekig visszanyúló gyökerű mangák mellett a taiko is ismert már minden földrészen. Taniguchi Takuya – aki taikocsoportjával 2002-ben elnyerte a Bécsi Ifjúsági Világzenei Fesztivál különdíját – ezúttal a Luxemburgot, Rómát, Frankfurtot és Torinót érintő európai turnéjának záróállomásaként érkezett Veszprémbe. Az estet megtisztelte jelenlétével Ono Hikariko, Japán magyarországi nagykövete is.