A koncert előadóit és a közönséget köszöntve Bartunek Katalin, a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány vezetője elmondta, hogy Csermák Éva több, mint tíz éven át tartó munkával nyári lakhelyén, Hegymagason megteremtette a komolyzenei élet alapjait az általa szervezett koncertsorozatokkal.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

– A Csigó Malomba az utóbbi években több kamarakoncertet hozott és idén még hallhatjuk őt itt játszani. Négy évvel ezelőtt elindította a nemzetközi hegedűkurzusát, idén láthatjuk, hogy az oktatás egyik legnehezebb területén dolgozik – mondta Bartunek Katalin. Hozzátette, hogy a Csigó Art Fest küldetése többek között az ifjú tehetségek bemutatása.

Ezúttal három, Németországban élő növendék adott koncertet az elmúlt tanévben és a táborban tanult darabokból. A nyolcesztendős, mindössze tíz hónapja hegedülni tanuló Arianna Cassará tanára zongorakísérete mellett Cassará N. Baklanowa Mazurkáját, románcát, és Marsch der Oktoberkinder, valamint Wiegenlied című darabját adta elő korát meghazudtoló ügyességgel. Utóbbi címmel Dunajewsky ugyancsak írt egy művet, amelyet szintén hallhatott a közönség a kislánytól, valamint O. Rieding H-moll Concertója második tételét adta még elő.

Utóbbiból az első tételt a nyári táborba már visszatérő Matteo Maresch mutatta be. A Rubik-kockát 35 másodperc alatt kirakó kisfiú N. Baklanowa Perpetuum mobile és C. W. Gluck, Tanz aus der Oper Semiramide című operájának részletét ugyancsak bemutatta, és Ariannával közösen adta elő Bartók Béla Ugyan, édes komámasszony című művét.

Az apró tehetségek mellett a 25 esztendős, egyetemen elektronikus akusztikát tanuló, hangmérnök Jacqueline Butzinger G. Faurétől a Berceuse című darabot, F. M. Veracini szenvedélyes Largóját, valamint Csermák Évával közösen Bartók Béla Sánta tánc és Bánkódás című műveit, és Rutén Kolomejka című darabját játszotta a hálás közönségnek.

Csermák Éva a koncerten beszélt arról, hogy miként tanulják a gyerekek a hangszeren való játék alapjait. Elmondta, hogy Németországban az óvodákban és az alapfokú oktatás első éveiben nincs zenei képzés, szolfézsoktatás, a zene ott másodrangú. A zenetanároknak mindent bele kell sűríteniük a tanórákba, ezért különösen nagy dolog, hogy tanítványai néhány év alatt magas szintre eljutnak tudásukban.

A hegedűművész vallott pályájáról is. Csermák Éva ötévesen kezdett zongorázni, két év múlva beiratkozott hegedülni abba a zeneiskolába, ahol édesanyja tanított. 1991-ben költözött külföldre, a salzburgi Mozarteum Zeneművészeti Akadémián tanult, közben több kamarazenekarban, majd a Budapesti Fesztiválzenekarban is játszott. 2001-ben vette meg hegymagasi házát, majd a településen szervezett magas színvonalú, komolyzenei fesztivált több éven át. Idővel összművészeti fesztivállá nőtte ki magát az esemény felolvasóestekkel, azonban Éva már szeretett volna a szervezés helyett inkább zenélni, a fesztiváloktól elköszönt. Nyolc évvel ezelőtt találkozott Bartunek Katalinnal, azóta a hegedűkurzusok záróestjeire tanítványaival örömmel érkeznek játszani a Csigó Malomba. Csermák Éva ott legközelebb augusztus 10-én A romantika jegyében Schuberttől Anton Sztyepanovics Arenszkijig című koncerten Rohmann Ditta gordonkaművésszel és Németh András zongoraművésszel lép fel. A szalonprogramban borkóstoló várt mindenkit a Horváth-pince kínálatából, az estet kötetlen beszélgetés, a közreműködőkkel való ismerkedés zárta.