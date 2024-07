A zenekar Burgenlandban, 2015-ben Andreas Richter kezdeményezésére alakult meg több nemzet fiatal muzsikusaiból. Az Artist & Intercultural Development Program keretében a Katarina Budimaier vezette projektcsapat Összhang – Az európai ifjúsági zenekar békeprojektje név alatt nyújt segítséget minden résztvevő művészeti-zenei továbbképzéséhez, kulturális önazonosságának és személyiségének fejlődéséhez.

A Pannon Ifjúsági Zenekar koncertjén Dél-Amerika és Európa zenéje egyesül

Fotó: Josef Siffert

Ami földrajzilag távol esik egymástól, az művészeti értelemben összetartozik

A Pannon Ifjúsági Zenekar a régió négy országának (Szlovákia, Magyarország, Németország, Ausztria) kimagasló tehetségű fiatal zenészeiből áll. A Young Pannonian Spirit in Dialogue with Tango című programban Schuberttől Villa-Lobosig, Bartóktól Piazzolláig ívelnek a kontinensek közötti (tánc)zenei hidak, megmutatva, hogy ami földrajzilag távol esik egymástól, az művészeti értelemben nagyon is összetartozik.

Az együttest és a koncertet támogató Esterházy Magyarország Alapítvány régóta kiemelt feladatának tekinti olyan fiatal művészek és együttesek támogatását, akik/amelyek a műfaj nagyköveteiként járulnak hozzá Európa és a világ zenei kultúrájának gazdagításához, illetve a zenén keresztül az országokat összekötő kulturális kapcsolatok elmélyítéséhez.

A zenekar július 21-én, vasárnap 18 órakor a pápai Esterházy-kastély udvarán lép fel, a koncert belépőjegy nélkül látogatható. A programot rossz idő esetén is megtartják, az esőhelyszín a pápai zsinagóga épülete lesz.