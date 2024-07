A Pannon Ifjúsági Zenekar a régió négy országának (Szlovákia, Magyarország, Németország, Ausztria) kimagasló tehetségű fiatal zenészeiből áll. A Young Pannonian Spirit in Dialogue with Tango című programban Schuberttől Villa-Lobosig, Bartóktól Piazzolláig íveltek a kontinensek közötti (tánc)zenei hidak, megmutatva, hogy ami földrajzilag távol esik egymástól, az művészi értelemben nagyon is összetartozik.

A Pannon Ifjúsági Zenekar többek között Schubert, Bartók és Piazzolla műveiből adott ízelítőt

Fotó: Haraszti Gábor

Czigány Balázs, az Esterházy Magyarország Alapítvány kulturális vezetője a fellépés előtt elmondta, az alapítvány régóta kiemelt feladatának tekinti olyan fiatal művészek és együttesek támogatását, akik a műfaj nagyköveteiként járulnak hozzá Európa és a világ zenei kultúrájának gazdagításához, illetve a zenén keresztül az országokat összekötő kulturális kapcsolatok elmélyítéséhez.

Líra, dinamika, romantika, szenvedély

– A Pannon Ifjúsági Zenekar 2015-ben alakult Burgenlandban, az Esterházyak zenei intendánsa, Andreas Richter kezdeményezésére. Több nemzet fiatal muzsikusai alkotják, olyanok, akik különböző országok zeneművészeti főiskoláin, egyetemein, illetve konzervatóriumaiban tanulnak – tájékoztatott a kulturális vezető.