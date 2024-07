Badacsony kéknyelű bora még mindig nem került be a hungarikumok közé, bár a kezdeményezés támogatói között már miniszter is található. Egyelőre azonban a június 18-án meghozott döntés van érvényben, amelyben a Hungarikum Bizottság elutasította a hungarikummá nyilvánításra vonatkozó beadványt.

Navracsics Tibor (balra) közigazgatási és területfejlesztési miniszter is elhibázottnak tartja a Hungarikum Bizottság kéknyelűvel kapcsolatos döntését és támogatja Éliás Csaba, a Badacsony Szőlőhegyért Egyesület elnöke erőfeszítéseit az elutasító határozat megváltoztatása érdekében

Fotó: Szijártó János / Napló

Mint azt lapunkban írtuk, Legyen a Kéknyelű is Hungarikum! címmel és szándékkal tartottak sajtótájékoztatót a múlt hónap végén a MATE Szőlészeti és Borászati Intézet, Badacsonyi Kutató Állomásán, ahol a szakma képviselőivel együtt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője is kiállt a badacsonyi kéknyelű bor hungarikummá nyilvánítása mellett. A szóban forgó sajtótájékoztatón Éliás Csaba, a Badacsony Szőlőhegyért Egyesület elnöke is kifejtette véleményét, majd pár héttel később a Kossuth Rádióban és a Duna TV-ben is megszólalt ezzel kapcsolatban. Mindkét interjúban szó esett a badacsonyi borvidék borászai, szakmai szervezetei számára elfogadhatatlan döntésről. Mint mondta, a Badacsonyi Szőlőhegyért Egyesület többek között azért jött létre, hogy értékfeltárást, örökségvédelmet indítsanak civil keretek között, aztán menet közben sikerült megalakítani egy Badacsony-hegy tájegységi értéktárat. 2012 óta nyílt lehetőség értéktárakat létrehozni a hungarikumtörvény alapján. Ennek több szintje van, a piramis csúcsát a hungarikumok gyűjteménye jelenti. A badacsonyi értékek között 2013 óta szerepel kiemelt helyen a kéknyelű, és 11 év után készült el a javaslat a Hungarikum Bizottság felé, amit végül június 18-án elutasítottak. Az okok nem ismertek, mivel a bizottság döntései zárt ülésen születnek. Éliás Csaba azonban továbbra is kitart amellett, hogy a kéknyelű bekerüljön a hungarikumok közé, hiszen itt egy olyan szőlőfajtáról van szó, amely csak Magyarországon és szinte kizárólag a badacsonyi borvidéken terem, ráadásul ezen kívül is megfelel minden feltételnek. Mint mondta, folytatja a küzdelmet a kéknyelűért, Badacsonyért, az itt élőkért.