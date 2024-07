Bartunek Katalin, a gyulakeszi Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány vezetője köszöntötte a közönséget a barokk esten.

Tóth-Vajna Zsombor csembalóművész, karmester és Gábor Audrey szoprán énekművész adott koncertet a barokk esten a Csigó Malomban

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Amint elmondta, az előadók a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt kapcsán kerültek kapcsolatba a Csigó Malommal, de úgy érezték, hogy szívesen visszatérnének.

Tóth-Vajna Zsombor csembalóművész, karmester sok más érdeme mellett a londoni Westminster-apátságban első magyarként adhatott szólókoncertet. Gábor Audrey szoprán énekművész többek között Mercédes szerepében debütált Bizet Carmenjében a Sydney-i Operaházban.

Operákhoz komponált Purcell-dalok

A koncerten Henry Purcell, a XVII. századi angol zeneirodalom legjelentősebb szerzője színdarabokhoz és operákhoz komponált dalai szólaltak meg, ezzel betekintést engedve a korszak pezsgő angol zenei életébe. A Ha a zene szerelmünk étke volna című dallal nyitotta az estet a páros. A dallal, amelynek első sora William Shakespeare-től származik.

Bonduka kelta királynő történetéből a Vezess engem valami békés menedékre című dal csendült fel, a szerző himnuszai közül elhangzott az Esti himnusz, valamint a szerelemről szóló A végzetes óra közeleg című dal. A színházi zene és az otthoni muzsikálás hibridje eredetileg dalként kezdte pályáját, majd a Don Quijote című operába került. Purcell ezzel a dallal nagy kihívás elé állítja az énekest, szinte ütemről ütemre változik a mű hangulata. A Rózsalugasból című dal előadása azonban nem okozott gondot a szoprán énekművésznek. A Oidipusz című színdarab egyetlen dalát ugyancsak nagy sikerrel adta elő Gábor Audrey.



Régi billentyűshangszerek specialistája a csembalóművész

Aphra Behn írónő A mór bosszúja című színdarabjához csak kísérőzenét írt Purcell és a darabban csupán egyetlen dal van, a Lucinda elbűvölően szép című. Ezt ugyancsak bemutatta a régi billentyűshangszerek specialista, Tóth-Vajna Zsombor csembalóművész és az ausztrál-magyar Gábor Audrey szoprán énekművész.



Az esten több alkalommal vastapssal jutalmazta az előadókat a közönség, a művészek profizmusa mellett közvetlenségükért is.

A koncertet követően a hagyományok szerint most is borkóstolót tartottak, a szalonprogramban az Aklan Pince kínálatából adtak kóstolót a kötetlen beszélgetés, dedikálás mellett.