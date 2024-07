A belgiumi Neerpelt városában működő zenekar a helyi zeneiskola növendékeire épül, mondta el kérdésünkre Balikó Vera csellóművész, a művészeti együttes karnagya. – Neerpelt egy kisváros Belgium északi részén, közel a holland határhoz. A zeneiskolának több mint 2700 növendéke van, aminek köszönhetően három zenekart is működtetünk mintegy 120 vonóssal. A kicsik és a középiskolások mellett a harmadik az a zenekar, amellyel ellátogattunk Vár­palotára. Ők a 18 és 22 év közötti zenészek, és a kiemelt tagozatra járnak, tehát a legtehetségesebb növendékeink – mondta el lapunknak Balikó Vera, aki 32 esztendeje él Belgiumban. – Pécsett születtem, ott jártam a művészeti szakközépiskolába, Janzsó Ildikó volt a cselló­tanárom. Tizennyolc éves koromban aztán felvételiztem a budapesti Zeneakadémiára és a löweni akadémiára is. Mindkét helyre felvettek, s elsőként a belgiumi lehetőséget választottam, aztán ott ragadtam – tette hozzá mosolyogva a Ponticello vonószenekar karnagya.

Az együttes magyar karnagya, Balikó Vera 32 éve él Belgiumban Fotó: Szabó Péter Dániel

Az együttes minden év júliusában ellátogat egy-egy európai országba. Tavaly Spanyolországban voltak, de jártak már Franciaországban, Csehországban és Lengyelországban is. Idén pedig Magyarországra esett a választás, a fiatal zenészek nagy örömére. – A növendékeim évek óta szerettek volna eljönni Magyarországra, idén végre sikerült megszerveznünk az utat. Felvettem a kapcsolatot a régi kollégákkal, ismerősökkel, így jutottunk el a várpalotai Thury-várba – mesélte Balikó Vera. A zenekar minden dél­előtt próbált, délután pedig az adott ország nevezetességeivel ismerkedtek. Ellátogattak többek között Budapestre, Tihanyba és Hévízre, s az itt töltött rövid idő alatt Várpalota is lenyűgözte a muzsikusokat.

A vonószenekar repertoárja kifejezetten gazdag és változatos, ebből adtak színvonalas ízelítőt a várpalotai koncerten. Bach művei éppúgy felcsendültek, mint romantikus darabok és filmzenék. A helyszínen azt is megtudtuk, hogy a jövőben szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatot egymással a várpalotai és a neerpelti zene­iskola.