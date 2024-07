A rendezvényt pénteken meglátogató Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott beszédében, hogy a különböző tájegységek csipkéi azontúl, hogy csodálatos látványt nyújtanak, mindegyik bemutat egy-egy helyi közösséget is. – Tudjuk, hogy olyan erős az ország, amennyire a helyi közösségek erősek. Minden olyan esemény, tevékenység, ami közelebb hoz embereket egymáshoz, egyben a jövőt is jelenti. Örömmel látom, hogy meglehetősen sok tájegység képviselteti itt magát, akik büszkék hagyományaikra, ahogyan Nemeshany is méltán lehet büszke csipkéjére – hangsúlyozta a miniszter.

Nemeshany nem véletlenül híres a csipkéjéről, erről a szombaton Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter is meggyőződhetett

Fotó: Szijártó János/Napló

Vesztróczi Attila polgármester azt hangsúlyozta köszöntőjében, hogy bár az átutazó számára Nemeshany csak egy átlagos falunak tűnhet, pedig kevés olyan település van, amelynek olyan hagyományai vannak, mint nekik. Elmondta, hagyományteremtő szándékkal rendezték meg 2017-ben először a Csipkés találkozót a feledésbe merült kézművesmesterségek iránti érdeklődés felkeltése érdekében. A találkozó sikere garantálta a folytatást, így a polgármester már a következő, 2026-ban megrendezendő találkozóra is meghívta a jelenlévőket.

Vesztróczi Attila polgármester (balra) azt hangsúlyozta beszédében, hogy kevés olyan település van, amelynek olyan hagyományai vannak, mint Nemeshanynak

Fotó: Szijártó János / Napló

A Nemeshanyért Egyesület és a helyi Hagyományőrző Csipkebarátok Csoportja által szervezett program már pénteken délben elkezdődött a kultúrházban, ahol több témához kapcsolódó előadást hallhattak az érdeklődők. A program szombaton Sümegen a Kisfaludy Sándor Emlékházban folytatódott a Csipkeműhelyek a Dunántúlon a XX. században című tárlat megnyitásával, majd a Csipkés találkozó résztvevői Veszprémbe utaztak, ahol megtekintették a Dubniczay-palotában nyílt csipkekiállítást.