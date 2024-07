Megadta az alaphangot és magasra tette a mércét a nyitónap, amelyen zsúfolásig megtelt a veszprémi belváros. A Sofi and the Funktazi, mely jazz- és funkdalokkal, majd a kitűnő rockabilly-zenekar, az Ed Philips and the Memphis Patrol után Iván Szandra a Ruby Harlem formációval, akik soul- és R’n’B-zenével robbantak be az éjszakába, hatalmas sikert aratott. Az már csak a hab volt a tortán, hogy a szuper muzsikák hallgatása közben válogatni lehetett a legjobb gasztronómiai kínálatból és kitűnő balatoni borokból.

Fotó: Kovács Erika

Mint ismert, Mészáros Zoltán azért hívta éltre a rendezvénysorozatot, hogy azt minden érdeklődő ingyenesen megtekinthesse, míg az eseménnyel csaknem egy időben zajló VeszprémFest előadásaira – melynek Mészáros Zoltán a fesztiváligazgatója – jegyet kell váltani.