A Kossuth-, Liszt Ferenc-, Prima Primissima-díjas zeneszerző, előadóművész a korábbi évekhez hasonlóan saját szerzeményei születésével kapcsolatos történeteket, kulisszatitkokat is megosztott a Visszatekintő című koncerten jelen lévőkkel, saját előadásával illusztrálva azokat. Nem titkolta azt sem, hogy örömmel tért vissza immár harmadszor a koncerthelyszínre.

Dés László Visszatekintő címmel adott koncertet

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Ízelítőt adott azon szerzeményeiből, amelyekkel a hazai zenei élet rendkívül széles palettáján találkozhattunk az elmúlt évtizedekben a komolyzenétől a filmzenén keresztül a jazzformációkon át a színpadi művekig.

A Csigó Malomban megrendezett est zenei házigazdája Veisz Gábor, a Bartók Rádió szerkesztő-műsorvezetője volt, aki néhány kérdést feltett az előadónak. Így az esten kiderült, hogy Dés László eleve a dzsesszzenészi pályára készült.

Mindig dzsesszzenész akart lenni

– Amióta megfogott a műfaj, elkezdtem klarinéton, majd szaxofonon tanulni, hogy dzsesszzenész legyek. Az lettem, az is vagyok. Időközben filmzenék írására is felkértek, szerencsém volt ezzel. Sokszor szerzek zenét Nemes István szövegére, akivel később szoros alkotótársi kapcsolatba kerültem, és aki szerintem az ország legjobb dalszövegírója. Ő írta többek között a Valahol Európában című musicalt is. Alig ismerik, pedig csodálatos szövegeket ír. Rajta kívül többek között Geszti Péterrel és Müller Péter Sziámival mint dalszövegíróval is dolgozom – mondta a szerző, aki magát sok műfajú előadónak vallotta. Beszélt arról, hogy legalább negyven filmzenét írt, és ennyi lemeze jelent meg. Például Makk Károly Egymásra nézve című filmje zenéjét is ő írta. Közben tanulta a színház műfaját, sok kísérőzenét írt színdarabokhoz, de melléktevékenységként játszott többek között az LGT-ben is tíz éven át, valamint más zenekarokban. Írt lemezt Udvaros Dorottyának, de a fő vonal mindig a dzsessz volt. Bár dalai többségét zenei kísérettel írta, egy ideje szólóban is fellép. Amióta ugyanis egy szabadtéri szigligeti koncertje a rossz idő miatt meghiúsult, és szánalomból családtagjainak és barátainak egy szál zongorán eljátszotta a koncert anyagát, saját maga is el meri már hinni, hogy képes egyedül is fellépni.