A díszoklevelet a nemzetiségi hétvége nyitórendezvényén, július 5-én a Regenbogen Művelődési Házban tartott ünnepségen adta át Pék Attila önkormányzati képviselő Rainiss Andrea elnöknek.

Az egyesület Ajkarendek városrész legnagyobb közösségszervezőjévé vált, összefogva a generációkat, egyesületeket, iskolát, óvodát. Őrzik, képviselik a sváb hagyományokat. Minden hónapban tartanak rendezvényeket, van, amikor többet is. A tánccsoport éves szinten 5-6 alkalommal mutatja be autentikus német nemzetiségi tánccsokrát, ruháik hűen tükrözik a múltat. A városi programokban is sikeresen szerepelnek. A színjátszó csoportjuk főszervezője volt A 800 év elnevezésű versenynek, előadásukban bemutatták a német betelepítéstől napjainkig a svábok életét, szokásait.

Az Ajka 60 versenyen csaknem 600 méteres sállal és élőlánccal kötötték össze Ajkarendeket Ajkával. A Modern Ajka versenyt is végigdolgozva, sok különleges, egyedi megmozdulással gazdagították. A háromnapos rendezvény a magyarországi németek himnuszával kezdődött, amelyet a Német Nemzetiségi Dalkör adott elő. Töltl János, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy igyekeznek hűek maradni hagyományaikhoz. A program Kiss Krisztián, a művelődési ház vezetője irányításával a gitárszakkörösök műsorával folytatódott, közreműködött Daragó Gabriella énekes. Műsorukon az ajkarendeki kötődésű költő, Németh Róbert két megzenésített verse is szerepelt. A Német Nemzetiségi Táncegyüttes műsorát szintén a gitárosok kísérték.