A két háború között vált közismert szlogenné a Nyaraljon a Balatonon felszólítás, amely az ún. Balatont népszerűsítő propaganda kezdetét is jelentette. A népszerűsítésbe beszállt a Magyar Államvasutak, az akkoriban induló rádió és a filmipar egyaránt. Mindezek mellett kiállításokat szerveztek, kiadványok jelentek meg a Nyaraljon itthon! szlogennel. A MÁV időközben megjelentette Az Utas könyve című kiadványát, amelyben sok információt olvashattak az utasok a Balatonról, az aktuális menetrendekről. Mindezzel párhuzamosan a MÁV elindította az Utazgassunk hazánk földjén! feliratú plakátjainak széles körű terjesztését. 1931-ben meg is jelent a szlogen címét viselő programfüzet is.

A Balatoni Intéző Bizottság az 1937. évi működését összegző beszámolójában részletesen kitért a tavi propaganda különféle eszközeire, módozataira, melynek sokrétűségét az alábbi idézet jól szemlélteti: „A forgalomszerzés érdekében ismét nagymennyiségű propaganda anyag került szétosztásra. Plakátok, térképek, folderok, röpiratok, szóróanyagok, stb. A Balatonon való tartózkodás vonzóbbá tétele érdekében az egyes fürdők szórakoztató programot állítottak össze. Az IBUSZ értékes közreműködésével a Balaton Fürdő központ révén különleges balatoni információs szolgákat szerveztetett meg, s úgy belföldön mint külföldön széleskörben megindított balatoni propaganda eredményeinek gyakorlati hasznosítása sikerrel járt. A Balaton forgalmának emelése érdekében tartott különböző előadások iskolákban, egyesületekben, szülői értekezleteken, klubokban igen eredményesek voltak. A magyar sajtó számtalan cikkben és hírben, képes mellékleteiben foglalkozott állandóan a Balaton kérdéseivel. (…) A Rádió propaganda tevékenysége számos tudományos balatoni előadás, balatoni est, több balatoni helyszíni közvetítés rendezésével igen tiszteletreméltó balatoni munkásságot fejtett ki.”

Ebben az időszakban a tavat népszerűsítő, elsősorban a Balaton-propagandát szolgáló plakátokat olyan neves festőművészek jegyezték, mint Berény Róbert (1887–1953), Konecsni György (1908–1970) vagy Molnár C. Pál (1894–1981). Az ez időben készült prospektusokon, plakátokon visszatérő módon feltűnnek a táj jellegzetességei, a hatalmas víztükör dominál, több esetben fürdőzők és vitorlások egészítik ki az összhatást. A plakátok szinte mindegyikére a nyugati modernitás jellemző, az art deco jegyei több esetben felfedezhetők. A plakátok nagy része napjainkban is megtalálható különféle képmegosztó oldalakon, retrospektív kiállításokon. Mindez jól példázza, hogy közel száz év elteltével is üzenetértékűnek számítanak és valóban több helyütt is olvashatjuk rajtuk a mai is érvényes szlogent: Utazz a Balatonra!

Kovács Emőke