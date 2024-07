Öt szakköri közösség munkái tekinthetők meg az ASzakkör – Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért pápai kiállításán a Jókai Mór Művelődési Központban. A 2023–24-es évadban itt működő szakköri közösségek mutatkoznak be változatos anyaggal.

Pápai szakkörök is működtek az elmúlt hónapokban a Nemzeti Művelődési Intézet kulturális hálózata keretében

Fotó: a szervezők

A kiállítás megnyitóján Cseh-Müller Orsolya, a Jókai Mór Művelődési Központ közművelődési szakembere köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, sokan sokat tettek azért, hogy ez a tárlat létrejöhessen, s ez a munka gazdagította az alkotókat, és gazdagítja a látogatókat is. – Örömmel támogattuk a szakkörök lebonyolítását és a kiállítás létrehozását, hiszen valljuk, hogy az ehhez hasonló közösségi együttműködésekre és értékőrzésre nagyobb szükség van, mint valaha – hangsúlyozta, majd hozzátette: – Ez a gazdag és értékes kiállítás a programban részt vevők ünnepe.

A kiállítás megnyitóján Szerdahelyiné Lőrincz Nóra, a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém vármegyei igazgatója méltatta a szakköri közösségek munkáját. Mint mondta, immár négy éve működik ez a program, mely lehetőséget kínál népi kézműves technikák megismerésére. A csoportok kapnak alapanyagot és eszközöket, valamint videóanyagot, mely segítséget nyújt az alkotáshoz. A csoportok húsz foglalkozást tartanak, az évadot kiállítással zárják.

Pápán bútorfestő, gyöngyfűző, gyertyaöntő, tojásfestő és makramézó szakkör indult, az ő munkáik tekinthetők meg a JMK földszinti előterében.

Horváth Józsefné több szakkör munkájába is bekapcsolódott. A gyöngyfűzést, a tojásfestést és a gyertyaöntést is kipróbálta, mindegyiket nagy élvezettel gyakorolta, s hozzátette, hogy nagyon jó hangulatú közösség alakult ki, megbeszélték, hogy tartják a kapcsolatot a nyár folyamán is. Jövőre pedig a bútorfestéssel szeretne megismerkedni.

A foglalkozásokon készült alkotásokból látványos tárlat nyílt a színházépületben

Fotó: a szervezők

A rendezvényen dalokkal közreműködött a Kenderszer népdalkör, verset mondott Mező Lászlóné és Gráczia Barbara, citerán muzsikált Házi Csaba. Bakó Ildikó mentor beszélt a szakkör tapasztalatairól, valamint bemutatót tartott Takács Zsóka, Daniné Bognár Julianna és Szabóné Matika Julianna. Ők a bútorfestés, a gyöngyfűzés és a tojásfestés titkaiba avatták be az érdeklődőket.