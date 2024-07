Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület tagjai a Csigaház udvarán fogadják a látogatókat. Erről Orbánné Polgár Zsanett udvargazda tájékoztatta lapunkat. Mint elmondta, a Jókai utca 6. szám alatt található Éltető völgyben kézműves termékek és finomságok között válogathatnak az érdeklődők. Ráadásul "A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék" védjeggyel rendelkező termelőkön és szolgáltatókon keresztül bárki megismerheti a Balaton-felvidék helyi jellegzetességeit, kincseit és értékeit.

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület idén is sok érdekességgel, programmal várja az érdeklődőket a Művészetek völgyében. A képen balról Molnár Henriett projektkoordinátor, Kovács Szilvia munkaszervezet-vezető és Orbánné Polgár Zsanett udvargazda. Már készülnek a rendezvényre

Fotó: Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

– A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegyesek termékeinek és szolgáltatásainak színes kavalkádjában őstermelőink, kistermelőink, kézműveseink kínálják portékáikat. Virtuális túraútvonalaink a Balaton-felvidék csodálatos tájait, településeit, természeti kincseit, épített emlékeit, látnivalóit, együttműködő védjegyes szállásadóit, vendéglátóit, termelőit, szolgáltatóit fogják össze és mutatják be, miközben számtalan élményt kínálnak a túrázni, kirándulni, kikapcsolódni vágyóknak. Ezzel együtt különféle népi játékokkal, táncházzal és vetélkedővel készülünk naponta. Aki betér hozzánk, megtudhatja, mi az a ZSCH, elcsíphet egy kalapos játékot, vagy részt vehet egy rögtönzött népi mesejátékban. Kézműves-foglalkozásokat kínálunk „A Vidék Minősége” védjeggyel rendelkező kézművesek, alkotók közreműködésével. Az érdeklődők naponta más-más Balaton-felvidéki kézműves segítségével élhetik át az alkotás örömét – mondta Orbánné Polgár Zsanett.

Amint arról lapunkban már olvashattak, az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület áprilisi közgyűlésén Kovács Szilvia személyében új munkaszervezet-vezetőt választottak, aki július elsejétől tölti be munkakörét, így a Művészetek völgyében már vele is találkozhatnak a Csigaház udvarának látogatói.