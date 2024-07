2016-ban pályafutása első magyarországi koncertjét Veszprémben adta, nyolc év után ismét visszatért Gregory Porter amerikai jazz-soul énekes. Globális jelenség, azon kevés előadók egyike, akik képesek arra, hogy zenéjükkel sokakhoz juttassák el a kortárs jazzt.

Már első albuma, a 2010-es Water is Grammy-jelölést kapott, 2014-ben harmadik, Liquid Spirit című albuma a Legjobb Énekes Jazzalbum kategóriában el is nyerte a Grammy-díjat, amelyet 2015-ben, Take Me To The Alley című albuma ismét kiérdemelt. Porter a JazzFM Awardson is duplázott, 2015-ben másodszor is átvehette Az Év Nemzetközi Jazzművésze díjat.

Amerikai és európai önálló koncertjei mellett rendszeresen vendégszerepel más előadók albumain, korunk legkeresettebb jazzénekese.

Porter jellegzetes megjelenéséhez hozzátartozik védjegyévé vált különleges sapkája, melynek alsó szövetrésze eltakarja a füleit és az állát.

A Jazzweekly.com-nak adott 2012-es interjúban arra a kérdésre, hogy miért hordja mindig ezt a furcsa és különös sapkát, Porter azt válaszolta, hogy műtétet végeztek az arcán, amely következtében hegek maradtak a bőrén. Mivel a hegeket már nem akarta újabb műtétekkel eltüntetni, kiválasztott egy olyan sapkát, amely elfedi őket.

A jazzrajongók lelkesen, örömmel fogadták a világsztárt, aki egy remek estével ajándékozta meg őket.