A Németh-Fehér Barbara által szervezett és oktatott komplex tánctanfolyamokat mindig nagy érdeklődés övezi, a gála a Gyerekjáték az egész! címet viselte idén.

A gálán az elmúlt időszak során tanult koreográfiákból adtak ízelítőt a táncosok

Fotó: táncegyüttes

Az általa vezetett Zafirah Hastánccsoport és a Balance Táncegyüttes foglalkozásaira a térségből is szép számmal járnak. Több korcsoport is hódol ennek a művészeti tevékenységnek, óvodásoktól egészen a felnőttekig.

Barbara innovatív ötletekkel ápolja a hagyományokat, a Balance Táncegyüttes sok lelkes tagjával idén is tanévzáró gálaműsorral készült, bemutatva az elmúlt időszak során tanult koreográfiákat. A programnak a sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési Központ adott helyet, a gála most is tematikára épült, idén Gyerekjáték az egész! címmel.

A közönséget már az előtérben is a rendezvény témájához illő díszlet és a Táncoló képek című kiállítás fogadta és hangolta az előadásra. Az együttes által készített alkotások, gyerekszáj és fényképek is igazolták, milyen sok élménnyel gazdagodtak a tagok elmúlt tanévben. A rendezvényt Czafit Zsófia, két növendék édesanyja nyitotta meg. Beszédében arról szólt, milyen kiemelkedőek a táncosok által létrehozott közösségek a város életében, a tánc a fiatalok számára jó találkozási alkalom, a rendszeres testmozgás hozzájárul a fejlődésükhöz. De nemcsak táncot tanulhatnak, hanem viselkedéskultúrát is, egész személyiségük fejlődik a tánc által, és szabadidejüket hasznosan, értékesen tölthetik. Emellett a sikerek erősbítik Sümeg város hírnevét.

Tánckultúránk sokszínűségét, látványos palettáját mutatták be gyerekjátékként

A kétfelvonásos előadásban a gyerekek játékosságával, nevelésük vicces momentumaival nevettették meg vagy éppen varázsolták el és hatották meg a közönséget. Közben tánckultúránk sokszínűségét, látványos palettáját mutatták be, a repertoárban showtánc, modern tánc, jazztánc, tündértánc, orientális tánc szerepelt.

A táncosok kapcsolataikat, kötődéseiket nemcsak az együttesen belül ápolják, hanem a térség csoportjaival is igyekeznek jó kapcsolatokat teremteni. Így az összetartás jegyében vendégelőadók is színesítették a műsort. Részt vett az Acro Dance SE edzőjükkel, Szalai Lilivel; az Al-Ahram Hastánccsoport Mikola Nikoletta vezetésével és a tapolcai Batsányi Táncegyüttes Kiss-Fekete Bernadett és Buzás Balázs vezetésével.