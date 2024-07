Az Illés-együttes 1968-ban mítosz lett hazánkban, azt a szerepet töltötte be nálunk, mint a Beatles az angoloknál. Ne gondold, Sárga rózsa, Miszter Alkohol, Amikor én még kissrác voltam, Keresem a szót, Óh, kisleány, Miért hagytuk, hogy így legyen?, Újra itt van és még sorolhatnánk a sokunk fülében csengő slágereket. Hegedűs Indián László fiatalon persze, hogy rajongott a csapatért és azóta is örök szerelem számára az Illés – így fogalmazott. Nagy idők tanúja volt, amikor az 1968 és 1973 között a Fővárosi Művelődési Ház körtermében működő Illés-klubban annak vezetője, Bródy János többek közt őt is bevette a szervezők stábjába.

Akár így is lehetett volna – Cseszneken a hatvanas-hetvenes években nem lépett fel az Illés-együttes, de készült egy fotómontázs a mostani kihelyezett Illés-klub előtt, ami azt sugallja, akár meg is történhetett volna

Forrás: szervezők

Jó barátja lett a zenekar tagjainak, többükkel gyakran együtt bulizott. Szerdánként pedig '68 és '73 között a körteremben párnákon ült a mintegy ötszáz fős hallgatóság, míg az együttes játszott. Aztán 1981-ben és 1990-ben újra tapsolhattak kedvenc zenekaruknak egy-egy fellépésen, majd 1992-ben a volt Illés-klubosoknak tartott egy zártkörű koncertet karácsony előtt a legendás csapat. Már akkor, ott eldöntötte Hegedűs Indián László és Gittinger Tibor a társaival együtt, hogy újraszervezik a klubot. Más-más helyszínen, de havonta találkoztak és Erdélybe buszokon kísérték el kedvenc zenészeiket. Ez 2012-ig tartott, míg Indián a fővárosban élt. Azóta Cseszneken lakik, a vár alatti faluban találta meg párjával a boldog mindennapok titkát. Egyébként ők látják el a vár strázsamesteri és markotányosnői posztját.

Fotómontázson az Illés-együttes tagjai és az Illés-klub egyik szervezője, Hegedűs Indián László

Forrás: szervezők

Nemrégiben az Illés-klub megint újraéledt Budapesten, negyedévente tartanak találkozókat a rajongók és általában emlékzenekar játssza el ilyenkor az együttes számait. A cseszneki alkalomkor is így lesz, a háromnapos, augusztus 30-tól szeptember 1-ig tartó, nyárvégi programra már több fővárosi klubtag lefoglalta a bakonyi szállását. Pénteken este sötétedés utáni várvezetésen vehetnek részt a cseszneki erődítményben. Aznap és szombaton lovaskocsikázásra, majorlátogatásra, borkóstolásra is lehetőség nyílik. Szombaton délelőtt a falu főterén a rendezvénysátorban a klubtagok összeállítják a koncertekhez szükséges berendezéseket, majd 17 órakor kezdődik a buli. Először a Helikoffer játszik gyerekdalokat, előadja Halász Judit számait is. Majd a Kormorán Acoustic folkos műsorát hallgathatjuk meg.