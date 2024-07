A Fókuszban a fiatalok című, Balázs János mentoráltjai által adott koncerten a zenekarban Maryia Trepashka hegedűn, Donáczi Cseperke gordonkán, Kepes Olivér zongorán játszott.

A Trio Opus One zenekar adott koncertet a gyulakeszi Csigó Malomban.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A műsorban Sosztakovics 2., e-moll triója és Franck Fisz-moll triója hangzott el.

A vendégeket köszöntve Bartunek Katalin, a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány vezetője arról beszélt, hogy a Csigó Malomban 2013-tól kezdve eddig közel 200 rendezvényt élvezhetett a közönség.

A zenekar tagjai mindannyian idén diplomáztak

Bayer Ilona, az alapítvány kuratóriumnak tagja elmondta, hogy a Cziffra György Fesztivált Magyarországon azzal a céllal alapította Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, hogy a 20. század legkiemelkedőbb magyar zongoraművészének emléket állítson.

– 2016 óta a hazai és a nemzetközi művészegyéniségek legnagyobbjait sikerül megnyerni a közös cél eléréséhez. A koncertsorozatokon túl egyéb kimagasló minőségű programokkal bővült a fesztivál, valamint jelentős a fiatalok klasszikus zenei nevelésére helyezett fókusz. A fiatal művészeknek ingyenes szakmai programokat, mesterkurzusokat biztosít, valamint a hazai fesztiválok közül egyedülállóan díjakat alapított és ad át a pályájuk elején álló tehetségek támogatására, valamint a legnagyobb kulturális értékeket felmutató emberi teljesítmények anyagi és erkölcsi elismerése céljából.

A Cziffra Fesztivál koncertjein fellépett többek között José Cura, Mischa Maisky, Evgeny Kissin, Fazil Say, Vadim Repin, Pierre-Laurent Aimard, Arcadi Volodos, illetve a magyar kiválóságok közül Vásáry Tamás, Snétberger Ferenc, Miklósa Erika, Szakcsi Lakatos Béla, Lajkó Félix, Rost Andrea és Várdai István.

A Trio Opus One zenekart három tehetséges fiatal alapította 2022-ben, zeneakadémiai keretek között. Működésüket Csalog Gábor Liszt Ferenc-díjas zongoraművész keze alatt kezdték. Szívesen foglalkoznak ritkán játszott művekkel, illetve kortárs zenével. Innovatív és kreatív ötletekkel színesítik előadásaikat, nemegyszer társművészetekkel, például impovizációs színházi produkcióval. Folyamatosan bővülő repertoárjuk már most átöleli a zenetörténetet a klasszikustól a XX. századig. 2023-ban bekerültek a Talentum Hungaricum programjába Balázs János mentorálása alá – mondta Bayer Ilona, akit lapunkban több alkalommal bemutattunk már. A televíziós, rádiós szerkesztő, műsorvezető József Attila Távol zongora mellett című versét is felolvasta az esten.