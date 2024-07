Évek óta gyümölcsöző az együttműködés az intézmény és az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – Hunyor Népfőiskola között, de szeretnék azt még szorosabbra fűzni, és olyan szakmai mintaprogramot folytatni, mely hosszabb távon a gyermekek nagyobb arányú helyben maradásával, illetve tanulás utáni visszatérésével járhat. Eszközeik ehhez elsősorban a pozitív élmények szerzése a falusi értékvilág bemutatásán keresztül. Így már gyermekkorban elindulhat a régi kultúra és a modern élettér kapcsolódása, közös lehetőségeik megismertetése, ezáltal a gyerekek és a szülők szemléletformálása is. Sok közös programjuk mellett az alsó tagozatos iskolásokat nemrégiben élménynapra hívták, ahol a falu örömeit élték át. Emellett elbeszélgettek a mezőgazdaság, állattartás, falusi turizmus adta lehetőségekről is. Az iskola tanulói közül egyre többen kapcsolódnak be az egyesület rendszeresen működő kisközösségeibe.