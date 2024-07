Augusztus 5-től ismét várja olvasóit a városi könyvtár. A nyárra két játékot is hirdettek, amelybe minden beiratkozott olvasó bekapcsolódhat. Az egyik a tavaly már nagy sikert aratott, Hol nyaralnak a könyvtári könyvek? elnevezésű volt, amelyben egy fotót kellett beküldeni a résztvevőknek a településről, ahol nyaralás közben olvassák a kikölcsönzött kötetet. A felvételen látszani kell a település valamely jellegzetességének és a könyv borítójának is. A másik a 70 éves ajkai könyvtárról meghirdetett 7 évtized 7 fordulóban című online-kvíz, amelynek feladatai a www.vkajka.hu oldalon találhatók, és a válaszokat is megtalálják a játékosok némi kutatás után. A beküldési határidő szeptember 30.