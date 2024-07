A Kultkikötő legénysége mindent megtett azért, hogy emlékezetes produkciókat csempésszen a balatoni nyár második felébe is, melyek garantálják a minőségi kikapcsolódást Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Alsóörsön is.

Forrás: Kultkikötő

“Lassan elérünk a nyár azon pontjára, amikor szeretnénk lelassítani az időt. A kezdő hétvége mindig a legnehezebb, ha azon túl vagyunk és beáll mindenhol szépen a menetrend, pillanatok alatt eljön az a pont, amikor szinte már látjuk a nyár végét és azt kívánjuk, hogy most állj, mert minden úgy jó, ahogy most van. De aztán persze robog tovább az idő, mi pedig tartjuk a tempót. Szerencsére sok minden hátravan még ebből az évadból is és utána sem fogunk unatkozni, mert már most nyáron elkezdtünk készülni a jövő évre, a 20. évadra, ősztől viszont teljes mértékben arra kerül a hangsúly.” - mondta Nagy Viktor alapító igazgató.

Megálljt nem tudunk parancsolni az időnek, de az csak rajtunk múlik, hogy mivel töltjük meg. A 19. nyári évad végéig még több mint ötven produkció és kulturális program ad lehetőséget a Kultkikötőben, hogy emlékezetesen töltsük a nyári kikapcsolódást.

Jó színházra már gyerekkorban nagy szükség van. Süsü, Kippkopp és Tipptopp, János Vitéz, a Csizmás Kandúr, Pinokkió és Kóc bohóc is azért sorakozott fel, hogy a nyár második felében a gyerekeket elkápráztassa. Lázár Ervin kedves, népszerű Négyszögletű kerek erdő meséje pedig nemcsak a kisebbeknek, hanem a felnőtteknek is sok-sok tanulságot rejt majd az alsóörsi varázserdő nagyszínpadán.

Az egész nyáron át tartó összművészeti fesztivál nem lenne teljes a boglári, kortárs Kápolnatárlatai nélkül. Bács Emese és Gaál Kata “Itt van a város, vagyunk lakói” nyüzsgő világa már most is megtekinthető a boglári Vörös és Kék kápolnában, de augusztus 16-tól a nagy sikerre való tekintettel a tavalyi kiállítóit köszönti újra a kiállítás-sorozat. Weiler Péter és Bartha Dorka új alkotásokkal érkezik, amiket a balatoni reggelek ihlettek. A kiállítások címe nemes egyszerűséggel: Balaton 8 óra 15 perc. De nem csak a boglári kápolnák falai rejtenek művészetet. Zubreczki Dávid építészeti mesemondó előadás-sorozata várja az érdeklődőket még egy-egy nyomozásra Siófok, Boglár, Szárszó és Vonyarcvashegy templomaiba. A Templomséta előadások nemcsak az építészet és a Balaton iránt érdeklődőknek kedveznek, egy nyaralás alatt mindenkinek üdítő intellektuális élmény lehet.

