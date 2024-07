Az idei évben július 31. és augusztus 4. között zajlanak a hatodik Kőfeszt – A nyugalom fesztiválja programjai. Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott beszédében, hogy a Kőfeszt több településre kiterjedő összefogással része annak az együttműködésnek, amely itt a Dunántúl közepén, a Bakony és a Balaton térségében egy kreatív régió létrehozását irányozza elő. – Ebben a fesztiváloknak óriási szerepe van, amely közösségeket hoz létre, térségekre hívja fel a figyelmet, amint azt láthattuk a Kőfeszt esetében is. Ez a rendezvény a Káli-medence nyári programkínálatának immár elmaradhatatlan része, ami a szórakoztatáson túl még gazdaságélénkítő hatást is gyakorol a térségre – hangsúlyozta a miniszter, aki bízik abban, hogy a fesztiválok szélesebb körben is éreztetik majd hatásukat. Egyben jelezte, hogy a Pannon Egyetem támogatja a Kőfesztet.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Csúri Ákos, a Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány, valamint a Kőfeszt alapítója és Ferenczi György eMeRTon és Máté Péter-díjas szájharmonika-művész tartott sajtótájékoztatót Kékkúton a július 31-én kezdődő Kőfeszt apropóján

Fotó: Szijártó János / Napló

Csúri Ákos, a Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány, valamint a Kőfeszt alapítója arról szólt, hogy az idei színes programkínálatban számos újítással találkozhatnak majd az érdeklődők. Kővágóörsön, Kékkúton, Balatonhenyén, Köveskálon, Pálkövén és Révfülöpön több más mellett a Szent Efrém Férfikar, Pál István Szalonna, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák Modern Art Orchestra trió Petőfi szuperprodukciója, a Mystery Gang, Pokorny Lia és Gubik Petra is várja a közönséget a hat település tizenkét helyszínén. Idén második alkalommal rendezik meg a Kő-Bajusz-Fesztet, ahol minden a magyar bajuszról szól. A színpadi produkciókon kívül rengeteg családi és gyerekprogram, kézműves-foglalkozás, folkprogram, táncház szerepel a Kőfeszt kínálatában. Csúri Ákos kiemelte, hogy továbbra is ingyenes minden rendezvényük, sőt, még a környezeti fenntarthatóságra is külön figyelmet fordítanak. Hozzátette, a Kőfeszt első öt éve igazi sikertörténet, ami alapján elérhetőnek tűnik céljuk elérése, hogy Kővágóörs a Káli-medence fővárosa és a térség a magyar folklór központjává váljon. A sajtótájékoztatón Ferenczi György eMeRTon és Máté Péter-díjas szájharmonika-művész, énekes arról beszélt, hogy a Káli-medencében lenni, fellépni, itteni emberekkel találkozni, beszélgetni zenészként is maradandó élmény. Alig egy hét múlva mindezt a nagyközönség is megtapasztalhatja.