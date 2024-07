Szombaton délelőtt hálaadó istentisztelet keretében Kovács Botond Árpád, a Szentgáli Református Egyházközség lelkipásztorának igehirdetését hallgathatták meg az ünneplők, majd a táncegyüttes elhunyt tagjainak sírját koszorúzták meg a szentgáli református temetőben.

Fotó: Buzás-Jáger Anikó

A délután kezdődő gálaműsoron Weisz Elvira, Szentgál polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és emlékplakettet adott át mindkét csoport részére. Sófalviné Tamás Márta a pávakör ötven esztendejére tekintett vissza, és reményét fejezte ki, hogy a fiatalok tovább viszik az eddig megőrzött tudást és hagyományt. Bodor Dezső Károly, a Szűrös Táncegyüttes vezetője ünnepi beszédében kiemelte, legfontosabb céljának mindig a közösségteremtést tekintette, melynek a néptánc csak egy eszköze. A színpadi koreográfiáknál sokkal fontosabb az összetartozás megélése, melynek ékes bizonyítéka a most megvalósult rendezvény is. Nemcsak jelképesen, de valóságosan is „megemelte kalapját” a szentgáliak előtt, akik a rendezvénysátor felállításától az apróbb teendők elvégzéséig kérés nélkül segítettek, illetve adományaikkal járultak hozzá a programokhoz. Gergely Zoltán, a kézdiszentléleki Perkő Néptáncegyüttes alapítója levélben juttatta el jókívánságait, felidézve 33 éves „testvérkapcsolatukat” a szentgáliakkal.