A három hétig tartó kurzus során tíz tanár segítette a résztvevőket – számol be a Pannonia Reformata Múzeum honlapja. A főbb tantárgyak a hangszeroktatás mellett zeneelmélet, gyülekezeti ének, énektanítás, karvezetés, himnológia, orgonaismeret volt – mondta Parola Csaba, a kurzus szervezője, vezetője.

A kántorképzősök naponta több mint 12 órában foglalkoztak zenei tárgyakkal.

A kántorképző tanfolyam zárókoncertje két blokkból állt

Fotó: múzeum

A tanulmányok mellett az idei évben is a második vasárnap tartottak egy körtúrát, kisebb dunántúli gyülekezeteket látogattak meg. Nemesgörzsönyben és Nemesszalókon a délelőtti istentiszteleten vettek részt és énekeltek

– Mindig el szoktam mondani, hogy körülbelül egy bő negyedévnyi, bizonyos tantárgyakból akár félévnyi zeneiskolai munkát végzünk el a három hét alatt – hangsúlyozta Parola Csaba. – De természetesen sok függ a diákok szorgalmától, akaratától. Alapvetően 8 évfolyamos a képzés, de nagyon-nagyon sok függ az egyéni kitartástól, tehetségtől, akarástól és az évközi munkától, hiszen számtalan esetben történt már meg, hogy akkorát fejlődött egy fiatal egy év leforgása alatt, hogy több osztályt is át tudott ugrani.

Bachtól a kortárs magyar zeneszerzőkig

A záróalkalom két blokkból állt, az első részben egy kisebb kórus lépett fel, a koncert második felében pedig a nagy kórus énekelt. – Nagyon-nagyon vegyes és széles a repertoár. Gyakorlatilag Bachtól a kortárs magyar zeneszerzőkig bezárólag válogattam műveket, felmutatva azokat a repertoárlehetőségeket, amik kis gyülekezetekben is és kis gyülekezeti kórusok esetében is fellelhetők, és idén is lesz egy nagyobb lélegzetvételű Bach-mű részlete – tájékoztatott Parola Csaba.

A hálaadó istentiszteleten Baráth Julianna hirdetett igét.