Fennmaradt egy szimbolikus – Az Üstökös című időszaki lap egyik 1877-es számában megjelent – Petőfi-ábrázolás, melyen a honvédegyenruhát és kardot viselő Petőfi Sándor egy szibériai ólombánya bejáratánál, egy pislákoló mécs világánál állva a verseskötetét emeli a magasba, amin a „Haza és szabadság” jelszó olvasható, felette pedig a következő főszöveg: „Keressetek ebben és megtaláltok!”

Tehát keressük Petőfit a Petőfi-összesben, és ott meg fogjuk találni! Gondoljunk csak a 19–20. századforduló magyar irodalmának népszerűségében máig kiemelkedő alakja – a hajdani devecseri és dabronyi kántortanító –, Gárdonyi Géza egri sírfeliratára is: „Csak a teste”. Szelleme alkotásaiban mindmáig él. S ez a legfontosabb, ez a megtartó erő ma is, holnap is. Elsősorban és legfőképpen fennmaradt írásaiban, gondolataiban, üzeneteiben keressük Petőfi Sándort is. A legméltóbban úgy lehet Petőfi emlékét ápolni, fenntartani, életpályáját, tevékenységét megismerni, megérteni, hogyha fennmaradt műveit, költeményeit folyamatosan olvassuk, idézzük, és erre buzdítunk másokat is.

„Az örökké tartó jelenben” „vándorló” Petőfi elevenen él, int, kiált ma is, és igazán még kézbe sem vették, igazán mélyen még meg sem ismerték az emberek, pedig 2015-ben elhunyt kétszeres Kossuth- és József Attila-díjas költőnkkel, Juhász Ferenccel vallva: „Petőfi: a nemzeti önismeret alapja, de ő egyben a magunk megismerésének és a magunk megtisztulásának alapja is. Nincs nála tisztább költő és nagyobb hitű ember… Petőfi: a forradalom és az ifjúság, az emberiség legszebb álma. Aki az ő verseit veszi a kezébe, sohase felejtse: ő az út önmagunk és a jövendő felé.”

