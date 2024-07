Délelőtt Terbe János tartott kézműves-foglalkozást a gyerekeknek a sportpályán, majd a Yesterday zenekar koncertje után nyitották meg az idei, három alkotó műveit bemutató képzőművészeti kiállítást a művelődési házban. A jelenlévő művészeket és az érdeklődőket Tompos László polgármester köszöntötte.

A jelenlévő művészeket és az érdeklődőket Tompos László (balról) polgármester köszöntötte

Beszédében úgy fogalmazott, hogy az alkotók más megközelítésben, eltérő látásmóddal tárják a néző elé mindazt a szépséget, ami körülvesz minket, ám amelyre lehet, hogy a hétköznapok során nem is figyelünk. A tárlat e szempontból is új élményt ad, amit a képek ötletes elhelyezése még erőteljesebbé tesz. A kompozíció látványa hatásos, és többszöri végigpásztázás után is nyújt, mutat valami érdekeset, megkapó momentumot.

A polgármester köszöntőjét követően az ötletgazda és főszervező Lakner Zoltán mutatta be az alkotókat, Zsila Sándort, Kratina Andreát és Sümegi Sárát. Zsila Sándor fotóművész évek óta fényképez szoliter fákat, fás ligeteket. Vonzza az ember és a fa kapcsolata, ám a madarak, a balatoni pillanatok is megjelennek fotóin, óriás képein. Kratina Andrea festményei változatos témákat ölelnek fel, beleértve a tájakat, városokat, figurális kompozíciókat, csendéleteket és portrékat.

Három alkotó műveit bemutató képzőművészeti kiállítást nyitottak meg pénteken a nemesgulácsi művelődési házban

Alkotásait színek harmóniája és a színpaletta finom használata jellemzi. Sümegi Sára festményeiben a világot felépítő alapelemek is gyakran fellelhetőek, mint a föld, a tűz, a víz és a levegő. Szívesen kísérletezik a fény és árnyék játékával, a színek gazdagságával és a textúrák változatosságával, hogy egységes és mégis változatos képeket hozzon létre a vásznon.

Az ötletgazda és főszervező, Lakner Zoltán mutatta be az alkotókat és műveiket a Tanúhegyek nyara pénteki nyitányán

A Tanúhegyek nyara július 19-én, pénteken 18.30-kor Hangodi László Reptér helyett romok? című előadásával folytatódik a nemesgulácsi művelődési házban, majd július huszadikán a sportpályán a Nemes Gulyás Nap ígér felhőtlen szórakozást a résztvevőknek. Július 26-án, pénteken 18 órától Szászi József előadása várja az érdeklődőket a művelődési házban Tanúhegyek születése – Mesélő címerek címmel. A Tanúhegyek nyara természetesen augusztusban is több programmal jelentkezik Nemesgulácsról.