Várpalotán a kora esti órákban kezdődtek el a Múzeumok éjszakájának programjai. A labdarúgó Európa-bajnoksághoz kapcsolódó „Gólpassz” tematika köré szervezték az MMKM Vegyészeti Múzeumának programjait, ahol múzeumi labdakereső sétára is meginvitálták a látogatókat. A rendhagyó tárlatvezetésen a labdakészítéshez kapcsolódó kiállítási anyagokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők, akik közül a játékos kedvűek még a labdazsonglőrködést is kipróbálhatták. Természetesen ebben az évben sem maradtak látványos kémiai kísérletek nélkül a vegyészet iránt érdeklődők. A Pannon Egyetem munkatársainak jóvoltából ugyanis egy focista mindennapjaiba is bepillantást nyerhettek különböző kémiai képletek segítségével.

Nemcsak a vegyészeti múzeumban, hanem a Thury-várban is színes programok várták a látogatókat. Rendhagyó kalandtúrán, apródképzésen, illetve fáklyás tárlatvezetésen is részt vehettek az érdeklődők, akik sok érdekes információval gazdagodhattak a Thury-vár kapitányának tanítványai jóvoltából különböző hagyományőrző témákban. Az íjászattal, a vívással és a solymászattal is jobban megismerkedhettek a látogatók, de az ágyúkról is hallgathattak egy rövid előadást.

A képzőművészet iránt érdeklődők sem maradtak látnivaló nélkül. A Várpalotai Képtárban ugyanis világhírű alkotók műveinek megtekintése mellett kvízjátékokkal és kirakókkal várták a családokat.