A Csigó Art Festen ezúttal hatodik alkalommal játszott Érdi Tamás, aki újra feleségével, Érdi-Harmos Rékával és szüleivel, É. Szabó Mártával és Érdi Sándorral érkezett, amint a Klassz a pARTon fesztivál keretében is korábban.

Érdi Tamás a Klassz a pARTon fesztivál keretében is járt már a Csigó Malomban, ahol idén hatodszor lépett fel

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Az egykori televíziós szerkesztőt, Tamás édesanyját a Klassz a pARTon fesztivál nyári terveiről kérdeztük, de beszélgettünk régi, a Cimbora című műsorral kapcsolatos emlékeiről is, illetve arról a különleges kapcsolatról, ami a fesztivált a Cimbora balatonalmádi múltjával köti össze.

– Fantasztikus élménnyel ajándékozott meg a sors, tavaly a város díszpolgára lettem. Amit ünnepeltünk, az életem csúcsidőszaka volt Almádiban. Tíz éven keresztül minden nyáron szülővárosom vízpartja volt a főszereplő a televízió képernyőjén. Több tucat műsor készült a Cimbora-táborokban, itt voltak gyerekek azok, akik ma már híres emberek: Várdai István, Oláh Vilmos, Kelemen Barna, Balog József, Szentpáli Roland és sorolhatnám „Cimboráimat" egyéb műfajokból is. Több száz hazai és határon túli cimborást a két tannyelvű gimnázium fogadott be, Kányádi Sándor, Vásáry Tamás volt a fővédnökünk – sorolta É. Szabó Márta.

Az egykori cimborások térnek vissza a Klassz a pARTon fesztivál művészeiként

Érdi Tamás is itt muzsikált először látó gyerekekkel, nem csoda, hogy évek múlva megálmodta a Klassz a pARTon fesztivált, ahova most már tíz éve jönnek vissza koncertezni muzsikusbarátai. Ezekről az időszakokról nyílt kiállítás a Magtár termeiben. Míg jobb oldalon a tábor élete elevenedett fel, balról a Klassz a pARTon tíz évének fotósorozata varázsolta el a közönséget. De ezzel sem ért véget az ünneplés, mondta É. Szabó Márta, aki Vörösberényben született, és az alsó tagozat elvégzése után Balatonalmádiban járt iskolába, így egyszerre két iskolát érez közel a szívéhez. A közelmúltban nagy sikerű műsorral, Sebő Ferenc koncertjével tért vissza és varázsolta el a gyerekeket, amit tervei szerint ősszel megismétel. – Próbálkozunk. Egykor a televízió nyújtotta a gyerekeknek a varázslatot, talán most az okostelefonnal tudjuk elcsábítani őket. Ehhez az ötlethez ragyogó könyvtárosok és pedagógusok vettek körül, akik a műsor megszüntetése után Cimbora-klubokat szerveztek.