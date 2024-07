Azontúl, hogy szívesen vesz részt mindenféle közösségi munkában, tudatosan készült a veszprémi AFS önkéntes csoport megalakítására, a szervezet népszerűsítésére a megyeszékhelyen. Országosan évente négy cserediák-orientációt szervez a hazai AFS, ezek közül hármon Réka is részt vett. Ez volt az alap, amire építve önkéntes társaival elhatározták, hogy AFS-találkozót szerveznek Veszprémben.

Fotó: Őrsi Ágnes

A meghívásra válaszolva a napokban az autóbusz-pályaudvaron és a vasútállomáson várták a helyi, a soproni és a budapesti önkéntesek az ország különböző településeiről érkező külföldi diákokat. Amint mindenki együtt volt (mintegy harmincan), akcióba is léptek; különböző szerepeket vállalva ismerkedtek a vendégek a veszprémiekkel. Helyi információkra voltak kíváncsiak, azt is megkérdezték, ismerik-e az AFS-szervezetet, de legalább egy közös szelfi minden esetben született. A játék után következett egy piknik a Szerelem-szigeten, ahol az alkalmi csapat tagjai és a veszprémi befogadó családok képviselői barátkoztak egymással. Aznap és másnap estére húsz külföldi fiatalnak kerestek szállást, ami hamar sikerült; volt, ahova négy-öt diákot is befogadtak.

Másnap délelőtt fürdés volt a program Fűzfőn a tobruki strandon. Időben haza is indultak, ám mire Veszprémbe értek, mindenki bőrig ázott, lett pár torokfájásgyanús eset is. Mi lesz így az estére, az Agórába hirdetett találkozóval? Telefonok, gyors segítség, mindenkinek lett száraz ruhája, kis csúszással ugyan, de az esti műsor is elindult. Kovács Áron és néptáncos párja Az ördög útja című magyar néptánc lépéseit tanította a világ különböző tájairól összeverődött fiúknak, lányoknak. Lelkesedésben nem volt hiány, tapsból sem, a felnőttszekcióban ülő családtagoktól, ismerősöktől, lovassys pedagógusoktól. Táncokat is a vendégektől is láthattak a résztvevők, mert olasz, török, latin-amerikai, thai és magyar csoport vetélkedett egymással egy-egy nemzeti előadással.

A következő nap városnézéssel kezdődött Tihanyban, majd Balatonfüreden sétával folytatódott és ebéddel fejeződött be a friss szervezet, a veszprémi AFS első nemzetközi találkozója. Ha hozzátesszük, hogy a vendégek egy része számára pár nap múlva a magyar AFS-csereprogram is véget ér, kiderül, hogy hazánktól is búcsúztak a veszprémi, Balaton-parti élményekkel. Köszönet érte a szervezőknek, segítőiknek, a diákoknak városunkban szállást adó, befogadó családoknak.