Ilyen volt Kollár Kálmán karnagy (1932–2012) is, aki 1963-tól egészen haláláig, azaz egy év híján fél évszázadig vezette a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaságot. Lehetetlent nem ismerő attitűdjét otthonról hozta: a barátainak és a csak „drágáim”-nak nevezett kórustagoknak sokszor elmesélte, hogy az édesanyja hetente egyszer, gyalogszerrel vitt neki egy kis hazait Lovászpatonáról, amikor a győri bencéseknél tanult. Az testvérek között is vagy 35 kilométer. Hiába, a ’40-es évek végén vagyunk, tömegközlekedés alig, ennivaló meg még annyi se. De ez nyilván csak egy azok közül a mából visszanézve elképzelhetetlen mozzanatok közül, amelyek egy életre meghatározták Kollár Kálmán viszonyulását a dolgokhoz. Soha nem ugrott el semmilyen feladat elől, lett légyen szó például az érseki levéltárban porosodó, felbecsülhetetlen értékű kottákhoz, a megszólaltatáshoz elengedhetetlen partitúra megírásáról, amelyhez persze a megfelelő számítógépes program használatát is el kellett sajátítania. Végül nem kis küzdelem árán megszületett a Musica Antiqua Veszpremiensis című három CD. Aztán jött a Veszprémi Passió. Meg a Veszprémi Nemzetközi Romantikus Kóruszenei Találkozó életre hívása. A kutató- és szervezőmunka mellett ott volt a heti két próba, az évente átlagosan 30-32 – rendszerint telt házas – koncert. A legrangosabb hazai és nemzetközi versenyeken való részvételen felül, természetesen. Ment tovább az élet akkor is, amikor egyáltalán nem úgy tűnt, hogy az elmélyülést és odafordulást igénylő komolyzenének, valamint a kórust összetartó barátságnak és önzetlenségnek nagy jövője van. Csakhogy a szeretet és az elkötelezettség szövedéke akkorra már eltéphetetlenné vált. Kibírta azokat az erőhatásokat is, amelyek a karnagy váratlan halála után érték. Ahogy addig, mindenki beletette, amije volt. Önként, boldogan. A lényeg, hogy a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság köszöni, jól van. Két éve pedig gyermekkara is van Búzavirág névvel.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A Kollár Kálmán születésének 92., halálának 12., valamint a kórustársaság megalapításának 65. évfordulója előtt tisztelgő jubileumi gálán is először a legfiatalabbak ajkáról hangzott fel az ének. Balázs Árpád Bodzavirág című, Nemes Nagy Ágnes verséből írott dala – amely az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilmből is ismerős lehet – mindjárt megalapozta a hangulatot az Agóra színháztermében. Azután jöttek a felnőtt és a gyermekkar által közösen előadott Henry Purcell- és Máté János-kánonok, majd Kodály Zoltán, Rahmanyinov, a kortárs Szőnyi Erzsébet és Bepi di Marzi, valamint Gerebics Sándor művei, akinek a kórustársaság zeneszerzőversenyén – ilyen is van neki – díjazott alkotását hallhatta a közönség, méghozzá ősbemutatóként.