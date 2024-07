Mészáros Zoltán fesztiváligazgató, főszervező köszöntője után világszínvonalú hangzás és színpadi látvány fogadta a főként fiatalokból álló tömeget. Kevesen ültek a székeken, annál többen tomboltak, táncoltak, tapsoltak közvetlenül a nagyszínpad előtt, és együtt énekelték a világsztárokkal a jól ismert dalokat. Rengeteg követője van a német Milky Chance bandának, koncertjükre külföldről is érkeztek szép számmal, sokan emeltek magasba szív alakú papírt, rajta az együttes nevével, többen az együttest népszerűsítő feliratos pólóban jöttek. A német együttes a folk, a rock, a reggae, a jazz és az elektronikus zene stílusjegyeiből merítve komponálja százmilliós letöltést elérő világslágereit. A bandát két német középiskolai barát, Clemens Rehbein énekes-gitáros és Philipp Dausch basszusgitáros-ütőhangszeres alapította, hozzájuk csatlakozott Antonio Greger (gitár, billentyűs hangszerek) és Sebastian Schmidt dobos. A zenészeket olyan előadók inspirálták, mint Bob Marley, Jimi Hendrix vagy a Red Hot Chili Peppers, zenei stílusukat mégis nehéz behatárolni egyedi módon mixelt stíluskavalkádjuk miatt. 2013-ban Stolen Dance című kislemezükkel robbantak be a köztudatba, amely 925 millió letöltést ért el a YouTube-on. A single elképesztő sikere után kiadták debütáló albumukat Sadnecessary címmel, az erről kimásolt Down by the River című kislemez az elsőhöz hasonlóan szintén világsikernek bizonyult.