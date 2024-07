Zirc lakóinak legkedvesebb negyven slágere csendül majd fel az idei Zircikonon, a fesztivál második napján, augusztus 19-én, hétfőn 23 órától DJ Kicsee-nek és Tehel Károlynak köszönhetően. Nem mindegy tehát, milyen számok kerülnek még fel a listára, mert ezekre bulizhatnak majd hajnalig a helyiek, a környékbeliek és a Bakonyba látogatók.

Bakonyi slágerlista – A 4S Street is felkerült a Zirc40 Top40-re, a zirciek kedvenc dalai közé és a zenekar hamarosan el is látogat hozzájuk

Forrás: szervezők

Még mindig lehet szavazni a Békefi Antal Művelődési Ház oldalán és újabb számokat is lehet javasolni. A Zirc 40 Top 40 legutóbb közzétett állása szerint az első helyezett a 4S Street Mesélek a bornak című dala, a második az Omegától a Gyöngyhajú lány, a harmadik az Ismerős arcoktól a Nélküled. Érdekesség, hogy épp a 4S Street lesz az egyik sztárvendége az idei Zircikonnak, a fesztivál első napjának estéjén, augusztus 18-án, vasárnap 22 órától ad koncertet.

Szerepel még a zirci slágerlistán a Metallica, a Halott Pénz, a Depeche Mode és a Tankcsapda, a Republictól A 67-es út és a csapat más dala is, ahogy a Bagossy Brothers, az Omega és az LGT több száma is. Korda Györgytől a Reptér, a Bikinitől a Közeli helyeken, az Anna and the Barbies-tól a Márti dala, amit nemrégiben a zirci nyárnyitó koncerten elő is adott a bakonyi kisváros rendezvényterén Pásztor Anna és zenekara.

Igazán változatos a zirciek zenei ízlése, ugyanis felkerült még a közös slágerlistára többek közt az AC/DC, Máté Péter, a Korál, Simon & Garfunkel és a Magna Cum Laude. És akkor még nem soroltunk fel minden zenekart.