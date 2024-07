A célok változatlanok?

Igen. Nincs kompromisszum! Ha a kérdés úgy hangzik, hogy létezhet-e olyan, hogy valaha is engednék ebből, akkor az a válaszom, hogy amennyiben erre kényszerülnék, az lenne az utolsó napom, amikor kimondom a számon azt a szót, hogy Kőfeszt.

A fesztivál magas színvonalú eseményei változatlanul ingyenesen látogathatók, ami párját ritkítja. Csak szponzori támogatással lehet ezt megvalósítani?

Van lehetőség a helyszíni támogatásra, jogilag teljesen tiszta adománygyűjtő ládák segítségével. Ezt a pünkösdi Kőfeszt – A szabad táncháznál vezettük be, és a sikere miatt döntöttünk a folytatás mellett. Mindig nehéz pillanat a szervezők részéről egy kezdetektől ingyenes rendezvény esetében azt mondani, hogy segítsél te is. Ugyanakkor a Kőfeszt egy közösség. A kőfesztesek erre a fesztiválra nemcsak a programok miatt készülnek, hanem azért is, mert minden évben itt találkoznak egymással. Ők is pontosan tudják, hogy a produkciók nem ingyen vannak, hogy a művészeknek gázsijuk van, amit ők közönségként öt napon át ingyen kapnak. Ezért csak annyit kérünk, hogy ha tudsz, akkor egy kicsit segítsél! Nem mondjuk, hogy mennyivel, nincsen limit, amennyivel tudsz, amennyit megengedhetsz, vagy amennyit ér neked.

Van más is?

Van. Természetesen nekünk is fontos a környezetvédelem, amit többek között arról az oldalról közelítünk meg, hogy a fesztivál ideje alatt meleg lesz, ergo mindenki sok vizet, üdítőt, netán sört fogyaszt, többnyire PET-palackból, sörösüvegből. Ezért a REponton keresztül létrehoztunk egy célzott visszaváltási QR-kódot, ahol a Kőfeszt javára lehet visszaváltani a palackokat, üvegeket. Ezáltal egyfelől teszünk a környezetünk védelméért, másfelől ezekkel az 50 forintokkal is azt segítik elő az érdeklődők, hogy jövőre is lehessen program. Ez apróságnak tűnik, de sok kicsi sokra megy. De szolgáltatásként még segítünk is, mert adunk egy kis névjegykártyát a megfelelő QR-kóddal, így le sem kell tölteni az applikációt a telefonra ahhoz, hogy támogatni lehessen a rendezvényt. Ez nem az alapítvány működésére megy, hanem a jövő évi produkciókra, hogy 2025-ben is lehessen Kőfeszt – A szabad táncház és Kőfeszt – A nyugalom fesztiválja.