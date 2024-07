Körmöci Judit, a Hidasház egyik házigazdája 2023 nyarán hallotta először játszani a székesfehérvári Hungarikum együttest, és azonnal megfogta a kéttagú formáció zenei világa. Mudris Anett és Kremnitzky Géza vallják: „a dalt előadni szeretnénk, nem felhasználni!” Különleges repertoárjukból kaphattak ízelítőt az inotai kultúrszigetre látogatók. A közeli Székesfehérváron működő zenekar egyébként 2010-ben alakult. – Ősi, magyar dallamokat alakítanak át úgy, hogy az a dalok lelkiállapotát nem sérti, ám az üzenet mégis eljut a mai kor emberéhez. Ez a folklórhatás meghatározza saját dalaikat is. Új irányt adnak a népzenének, nem engedve az elektronikus hangszerek csábításának – mondta el lapunknak Körmöci Judit.

Az elhangzottakat a Hidasházban tartott koncert is fényesen bizonyította. A Hungarikum együttes egyedi megszólalása egyszerre modern és archaikus, a hallgató szinte észre sem veszi, hogy melyik tétel népdal és melyik született az együttes műhelyében. Az együttes több helyen is bemutatkozott már a környező országokban, sőt a tengerentúlon is felléptek már. Itthon rendszeresen tartanak klubkoncerteket, de kisebb-nagyobb fesztiválokon is lehet velük találkozni. Inotai koncertjük alkalmával a közönség is velük énekelt. A Hidasház következő vendége Mészáros János Elek lesz. A Csillag születik televíziós tehetségkutató műsor 2012-es szériájának győztese július 14-én látogat el az inotai kultúrszigetre.