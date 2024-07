Paloma Faith BRIT Award nyertes angol énekes és színésznő zenéje a soul és a jazz sajátos elegyéből építkezik, éneklési stílusát sok esetben Amy Winehouse-hoz és Etta Jameshez is hasonlítják. Debütáló stúdióalbuma, a „Do You Want the Truth or Something Beautiful?” 2009-ben jelent meg, és olyan sikeres lett, hogy meg sem állt a dupla platinalemez minősítésig az Egyesült Királyságban, és meghozta az énekesnő első BRIT Award-jelölését is. 2012-ben Faith kiadta második stúdióalbumát, a Fall to Grace-t, amely az angol album lista második helyén nyitott, ez is dupla platina minősítést ért el. Eddigi legsikeresebb albuma a 2014-es A Perfect Contradiction, amelyen olyan slágerek hallhatók, mint a Can't Rely on You és az Only Love Can Hurt Like This.

Paloma Faith volt a VeszprémFest harmadik nagyszínpadi koncertjének előadója csütörtökön este a História Kertben.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Zenei karrierje mellett Faith sikeres színésznő és televíziós sztár. Nemrég saját belsőépítészeti márkát is indított, de aktív nagykövete a Greenpeace-nek is. Paloma bejárta a világ jelentősebb koncerthelyszíneit, fellépett többek között a Glastonbury Fesztiválon.