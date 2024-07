A pápai egyesület idén immár 18. alkalommal rendezte meg az eseményt, melyre az ország több pontjáról érkeztek hagyományőrző egyesületek. A rendezvény idején volt többek között fegyverbemutató, vitézi torna, lovasíjászok, lovas ügyességi játékok és kézműves vásár is.

A Hegy napjára Székesfehérvárról, Szárról és Tatabányáról érkeztek csapatok, a helyieket a Huszár Egyesület, a Hét Csillag Egyesület, a Hagyományok Hegye Egyesület, valamint a Kassai Lovasíjász Iskola Piroska törzse képviselte.

A csatajelenetben a fehér ló mondája elevenedett meg

Fotó: Haraszti Gábor

Az érdeklődőket és a csapatokat Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is köszöntötte. – Képviselőként és a Pápai Huszár Egyesület tagjaként örömmel fogadtam el idén is a szervezők meghívását. Fontosak az ilyen események, hiszen a szereplők olyan ruházatokat, hadi felszereléseket és miliőt mutatnak be, amilyennel a mai modern világban csak ilyen alkalmakkor lehet testközelből megismerkedni – fogalmazott a képviselő.

A fehér ló legendája

A Hegy napja látványos csatabemutatóval, a fehér ló legendájával búcsúzott vendégeitől. A közismert monda szerint Árpád fejedelem követeket küldött a Duna vidékén hatalmat gyakorló fejedelemhez. A követek egy arany lószerszámmal felszerelt fehér lovat vittek, amelyért cserébe földet, füvet és vizet kértek. A fejedelem, azt gondolva, hogy letelepedési engedélyt kérő alattvalók érkeztek, teljesítette a kérést. Árpád erre visszaüzent, hogy azonnal hagyja el a földjét, mert a fehér lóért az arany nyeregért és zabláért az egész országát eladta a magyaroknak. A monda szerint a magyarok ezzel a csellel szereztek új hazát a Kárpát-medencében.