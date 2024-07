A közönség részéről éneklés, hatalmas taps kísérte a kitűnő hangzású koncertet. A várpalotai születésű énekes, ahogy mindig, most is megidézte gyermekkori emlékeit, amelyről külön dalok is születettek. Az alternatív rockzenekar tartalmas szövegekkel, velőtrázó dallamokkal hasított a veszprémi éjszakában. Előadtak régi és egészen új dalokat, és természetesen nem maradt el a Lehetek én is című nóta, amit együtt énekelt a közönség a zenekarral.