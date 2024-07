A kicsik napközis Sportváros tábora a napokban várta az öt- és kilencéves kor közöttieket, a nagyobbak a következő napokban sportolnak.

Az ajkai Sportváros táborban játékos formában mozognak a gyerekek

Fotó: Györkös József

Az első héten nyolcvan csemete mozgott reggeltől késő délutánig az edzéseken, a nagyobbak több mint százan lesznek. A gyerekek háromnegyede évről évre visszatérő, ez a tábor sikerét bizonyítja, miként az is, hogy többen már aktívan sportolnak egyesületi keretek között, de szeretnének új sportágakkal is megismerkedni, ezért jelentkeztek valamelyik csoportba.

Két turnusban ismerkednek a sportágakkal a Sportváros táborban a gyerekek

A Sportváros táborral a Sportváros Nonprofit Kft. célja megmozgatásán túl, hogy a helyi egyesületek bemutatkozási lehetőséget kapjanak, és ősztől akár már a táborban kedvet kapó csemetékkel bővíthessék tagságukat. A szervező társaság a sportváros keretében számos sportágat képvisel, a társadalmi szerepvállalását pedig az bizonyítja, hogy a Te Számítasz Egyesület rászoruló tagjait idén is ingyen fogadja a tábor. A játékos, sportos programok között a gyerekek mindannyian szakedzők segítségével ismerkednek meg a futball, a kézilabda, a röplabda, az aerobik, a vízilabda, a kosárlabda, a judo és a thai boksz alapjaival, illetve gurulni, esni. Sőt, a hoki eszközeit ugyancsak megismerték, a jégcsarnokban a nyári műanyag borításon akadályversenyen vettek részt tornacipőben.

A gyerekekkel szakedzők ismertették meg a sportágakat

Fotó: Györkös József

A szerdai nap a strandolás ideje volt, a gyerekeket a kicsit hűvösebb idő sem riasztotta el, a vízilabda alapjait is megtanulhatták. A mindennapi két edzés mellett a játékos, sportos feladatok, sorversenyek is helyet kaptak, minden esetben a biztonság szem előtt tartása mellett. Az utolsó napon meglepetésként légvár, arcfestés, célba lövés, íjászat, lovaglás, akadálypályák leküzdése, tréfás versenyek sora és tudásuk összemérése várt rájuk, valamint a helyi önkéntes tűzoltókkal vízzel lőttek célba. Közben még aznap is fejlesztették mozgáskoordinációjukat, ismerkedtek, barátkoztak egymással, és ahogy egész héten, úgy az utolsó percben is jól érezték magukat.