Tolcsvay Béla szerzeménye, s egyben az est címadó dala a Szép szerelmem, Magyarország hangzott el elsőként azon az érzelem- és gondolatgazdag, zenés, irodalmi előadáson, amelyet a Várpalotai Polgári Együttműködés Egyesület szervezett. A társaság 2022-ben tűzte zászlajára a magyar kultúra népszerűsítését. Azóta különböző pályázatok segítségével több alkalommal is szerveztek zenés irodalmi vacsorákat és esteket, ahol rendszerint neves művészek lépnek fel.

Nemcsák Károly az esten többek között Ady Endre, József Attila, Petőfi Sándor és Vörösmarty Mihály verseit szavalta el

Fotó: Szabó Péter Dániel/Napló

– Korábban már vendégül láttuk Várpalotán többek között Rékasi Károlyt, Hűvösvölgyi Ildikót és Császár Angélát is, azaz valóban neves művészekkel igyekszünk az irodalmat az emberek közé hozni – mondta el Petneházy Beatrix, a Várpalotai Polgári Együttműködés Egyesület elnöke. Ezúttal Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas érdemes művész és Tolcsvay Béla Kossuth-díjas zeneszerző adtak igazán léleknemesítő műsort a Thury-várban. A két művészben – egy szomorú apropóból – a szintén Jászai Mari-díjas Bubik István érdemes művész emlékére rendezett közös fellépésen fogalmazódott meg a gondolat hogy a megkezdett utat folytatniuk kell.

– Hosszú hónapokon keresztül többször találkoztunk Bélával, akinek címadó szerzeményére építettük fel az estet. Mind a ketten a jobboldali gondolkodás hívei vagyunk. A család és azok az értékek, amit a konzervatívok képviselnek, mi is magunkénak tudjuk, s ennek mentén próbáltuk összeállítani az estet – mondta el kérdésünkre Nemcsák Károly. A mélyen elgondolkodtató, lelkesítő költeményeket és derűs életképeket is magában foglaló esten a magyar költészet gazdag tárházából elhangzottak Szép Ernő, Wass Albert, Petőfi Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, Vörösmarty Mihály, József Attila és Ady Endre művei is.

– Magyarok vagyunk, ezen a nyelven szólnak a dalok és ugyanígy szólnak a versek. Mindig azt kérdezik, hol vannak a filozófusaink? Itt vannak. Úgy hívják őket, hogy költők. Szerencsére rengeteg kiváló alkotónk van, emiatt sohasem estünk kétségbe, mindig a helynek és a körülményeknek megfelelően állítjuk össze a programot – tette hozzá Tolcsvay Béla.