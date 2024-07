A telt házas közönséget köszöntve Bartunek Katalin, a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány vezetője arról beszélt, hogy a különleges koncerten nem mindennapi formációt hallhatnak az érdeklődők. Schlanger Tamás ütőhangszeres művész és a Csigó Malomba már nem először visszatérő Krulik Eszter ezúttal zenekara, a Sonus Cordis Kvartett tagjaival adott fergeteges koncertet. Az előadók többek között Bach és Debussy több művét, valamint Andi Akiho darabjait mutatták be nagy sikerrel a háromméteres, indonéz rózsafa lapokból készült marimbán és vonós hangszereken.

Az előadók többek között Bach és Debussy több művét, valamint Andi Akiho darabjait mutatták be

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Az estet Dario Castello velencei kora barokk zeneszerző darabjával nyitották. Olivier Messianen, a 20. század elején élt, ornitológiával is foglalkozó szerző különleges, eredetileg szólózongorára komponált, madárhangokat is utánzó dallamai különleges élményt nyújtottak. A darabot Schlanger Tamás írta át vonós trióra és marimbára, amint Debussy Passepied című darabját ugyancsak. Mivel azonban annak hangterjedelme meglehetősen nagy, emiatt nem fért rá a marimbára. Így Schlanger Tamás egy alumíniumcsövekből összeállított kiegészítő hangszert készített hozzá, amelyen a magas hangokat játszotta.

A koncert második felében Andi Akiho kortárs amerikai zeneszerző eredetileg marimbára és vonósnégyesre írt szvitjének három tételét hallhatta a szerencsés közönség. Amint az kiderült, az ütőhangszeres szerző a hangszerek nem csak a hagyományos módon való megszólaltatásához is ért. A marimba rezonátorcsöveit is előszeretettel használja a verővel, szép zengést adva a hangszernek. Magát a verőt pedig sok esetben fej nélkül használja, különleges hangot adva így. A vonósok pedig a vonót a húrokra szorítva adtak megosztó hangot, ritmikus egyvelegeket. A vonós hangszereken használt különleges effektek között a művészek csapkodtak a húrokon, valamint ütőgardonhoz hasonlóan, a húrt felfelé húzva csattanó hangot adva is játszottak a szerzők darabjait bemutatva.

A darab bemutatása az előadóknak és a közönségnek egyaránt nagy kihívást jelentett, azonban kétségtelenül emlékezetes marad.

A koncert ráadás darabjában Ligeti György Musica ricercata című szólózongorára írt ciklusának egyik tételét adták elő a művészek Schlanger Tamás átiratában. Az esten Krulik Eszter és Lachegyi Róza hegedűn játszott, Matuska Flóra csellózott, Szűcs Boglárka brácsázott. A szalonprogramban borkóstolót tartottak a Szörényi pincészet kínálatából, az est kötetlen beszélgetéssel, dedikálással zárult.